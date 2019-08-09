Тарифы на проводной интернет в Украине могут подорожать из-за конфликта ЖЭК/ОСББ и провайдеров за доступ к инфраструктуре





Еще два года назад Верховная Рада Украины приняла закон «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики, с целью развития телекоммуникационных сетей», который должен был помочь бизнесу «интернетизировать» страну. Однако на практике оказалось, что отдельные ЖЭК и ОСББ по-прежнему взымают с провайдеров непомерно высокую плату за доступ к инфраструктуре, что в итоге может привести к подорожанию интернета для всех пользователей, отметил ресурс Liga.net.

Отметим, что в законе прописывались граничные тарифы на доступ интернет-провайдеров к инфраструктуре, выше которых их нельзя было поднимать. Кроме того, закон упростил процедуру размещения техсредств на различных объектах. Однако, по словам главы комитета ИнАУ по защите экономической конкуренции и СЕО телеком-провайдера Паутина Александра Арутюняна, после вступления в силу закона большинство ОСББ и ЖЭКов начали его саботировать.

Дело в том, что по новым правилам плата за разрешение оператору работать в доме ограничивается на уровне 150-170 грн в месяц. Старые же договоры позволяли коммунальщикам брать гораздо большие деньги, поэтому ОСББ элементарно не хотят заключать договора на доступ к оборудованию — им это не выгодно.

Как рассказывает экс-директор провайдера Триолан Вадим Сидоренко, управляющие компании выставляют провайдерам счета за допуслуги, которые не прописаны в законе, где они якобы вольны в ценообразовании. В результате в среднем необходимо платить в 1,5-2 раза больше, чем прописано в законе. Вдобавок председатели ОСББ требуют оплаты за вход (от 1000 до 10000 грн), даже если в этом доме уже присутствует телеком-инфраструктура. К плате за доступ нужно добавлять ежемесячную плату за работу в каждом доме, которая может составлять от 250 грн до 1500 грн. Так как провайдеры ориентируются на среднюю цену на рынке, часто им приходится убирать свои сети, поскольку тарифы на услугу не покрывают затраты на доступ к дому.

Как рассказал глава комитета ИнАУ по вопросам доступа к инфраструктуре телекоммуникаций Анатолий Пятников, если с ОСББ было легче — провайдеры или переоформляли с ними договор, или судились, то с ЖЭКами все совсем плохо.

Например, киевские ЖЭКи не могут подписывать договора с провайдерами сами и делают это через КП «Київжитлоспецексплуатація», которая по словам Пятникова «бессовестно саботирует» выполнение закона под выдуманными предлогами. «Новые договоры не заключают, так как, по их словам, еще нет утвержденной процедуры и методики формирования цены, а ввиду введения в действие закона о доступе, старая методика уже не действительна», рассказывают в провайдере Vega. Таким образом у провайдера нет возможности заключить новый договор на размещение сетевого оборудования в коммунальных домах в Киеве, а напрямую ЖЭКи брать на себя эту функцию отказываются.

Как отмечают провайдеры, такая ситуация не может не влиять на цены для потребителей. Ранее некоторые из них даже проводили эксперименты с разными тарифами для пользователей, в зависимости от аппетитов управляющих их домами, но такая практика не прижилась.

“Высокие ставки управляющих компаний увеличивают затраты в расчете на каждую квартиру на 5-10 грн. Это может отобразиться в тарифах”, — отмечает Вадим Сидоренко, экс-директор Триолана. “Завышение затрат не может не сказываться на тарифах. Наша компания пока не дифференцирует абонплату в зависимости от условий сотрудничества с балансодержателем или управляющей компании по конкретному дому”, — отмечают в провайдере Vega.

Как рассказывает юрист и эксперт по вопросам жилищного хозяйства Мария Осипчук, имеет место юридическая коллизия, когда есть нормы закона “О доступе”, а есть конституционные права владельцев на свободное распоряжение своей собственностью. По ее словам, закон пролоббировали, чтобы учесть интересы провайдеров, но не учли, что в домах особая форма собственности и по действующему законодательству только совладельцы могут распоряжаться общим имуществом и решать, сколько оно стоит.

Другого мнения придерживается юрист юридической фирмы Астерс Мария Бокач. По ее словам, одного года оказалось достаточно, чтобы понять, что нарекания со стороны провайдеров небезосновательны, закон «О доступе», мягко говоря, не работает, а прописанные инструменты не имеют эффекта. По словам юриста это значит, что пора вводить ответственность за его невыполнение, безосновательный отказ от заключения договора. Либо же рассмотреть вариант предоставления бесплатного доступа к объектам инфраструктуры в качестве вклада местных органов власти, коммунальных и государственных предприятий в «диджитализацию» страны.

В итоге, если ситуацию не разрешат в ближайшее время, у клиентов в многоквартирных домах может снизиться выбор провайдеров, а при отсутствии конкуренции тарифы на стоимость доступа к интернету могут соответственно вырасти.

Источник: Liga.net