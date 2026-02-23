banner
Новости Игры 23.02.2026 comment views icon

Движение за права геймеров Stop Killing Games создаст неправительственные организации в ЕС и США

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Рух за права геймерів Stop Killing Games створить неурядові організації в ЄС та США

Движение за права геймеров Stop Killing Games создаст неправительственные организации в ЕС и США, чтобы лоббировать законы против издателей, которые выключают поддержку игр и фактически забирают к ним доступ после покупки.


Автор кампании Росс Скотт в новом видео сообщил, что две НПО будут работать над тем, чтобы требования Stop Killing Games стали частью законодательства ЕС. Они также создадут систему, через которую пользователи смогут жаловаться на издателей за отмену доступа к уже приобретенным играм.

Само движение появилось в 2024 году после того, как Ubisoft прекратила поддержку The Crew (2014 год) и полностью убрала ее из библиотек игроков. Это стало главным триггером для движения Stop Killing Games. На сегодня Скотт объяснил, что формат НПО даст движению «неоспоримые преимущества», например, позволит вести долгосрочное контрлоббирование.

«Мы надеемся, что Гражданская инициатива будет принята или добавлена к Закону о цифровой справедливости, но если это не удастся, все еще существует возможность добавления к пересмотру Директивы о цифровом контенте», — говорит он.

Первый петиция собрала более 1,4 млн подписей, что обязывает Европарламент рассмотреть ее. Движение также поддержали известные люди в гейм-индустрии и политике, включая популярных стримеров и создателя Minecraft Маркуса Перссона, а также вице-президента Европарламента Николае Штефануце. Отдельно правительство Великобритании рассмотрело эту петиция в конце прошлого года. В ответ они решили не менять действующие законы о «цифровом старении» игр.


Еще одна цель — постоянный надзор за закрытием игр. Автор кампании напомнил, что ранее помогал создать многоязычный сайт с инструкциями, чтобы сообщили о ситуации с The Crew в органы защиты прав потребителей. Теперь похожую систему могут сделать для каждого крупного случая, когда игру фактически «убивают».

Движение возглавит немецкий политический деятель Мориц Кацнер, который участвует в Stop Killing Games с 2025 года. Сам Скотт говорит, что постепенно передает ему бразды правления. Он планирует остаться в роли поддержки инициатив, а не руководить всем лично. Однако автор компании не уверен в большом эффекте НПО, особенно в США, но надеется, что внимание к проблеме возрастет.

«По крайней мере, это никому не навредит и может привлечь больше внимания к решению проблемы», — сказал Скотт.

Он также отметил, что понимает, почему индустрия активно борется против регулирования. По его словам, если ограничить агрессивную монетизацию и подобные практики, это может стоить компаниям миллиарды. Но при этом подчеркнул, что проблема с полным закрытием игр выглядит мелкой по сравнению с затратами на лоббистов: «Они тратят на лоббистов больше денег для борьбы с этим, чем на исправление их процесса разработки».

Спецпроекты
Bitget представляє програму WE STAY. Як вона захищає VIP-клієнтів під час стресів на ринку
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови

В будущем Stop Killing Games может пойти дальше. По словам Скотта, новые неправительственные организации рассматривают идею создания глобального движения, чтобы иметь представительство не только в ЕС и США, но и в других регионах.

Друге пришестя? Фани відновили провальний Concord за допомогою реверс-інжинірингу

Источник: PC Gamer

Популярные новости

arrow left
arrow right
Звезда сборной Таиланда по киберспорту "подделала" карьеру и никогда не играла в видеоигры — всю команду исключили из турнира
В Steam стартовал фестиваль "Игрок против игрока": Mortal Combat, Rust и другие игры со скидками до 80%
Секрет Epic Games Store раскрыт: игра получила 200% рост продаж в Steam после бесплатной раздачи
Steam без шутов: Valve обновила систему наград сообщества
Второй сезон "Фоллаут" удвоил популярность игр Bethesda в Steam
Создатели Resident Evil: Survival Unit регулировали "страх" игры по мозговым волнам геймеров
Актер Геральта выбрал лучший роман в The Witcher 3: Трисс и Йен "пролетели"
Финальную кат-сцену The Witcher утвердили без сценаристов, главный — считает ее "ошибочной"
Исследование: геймеры, играющие 10+ часов в неделю, чаще страдают от ожирения
В Steam добавили демо Darkhaven: RPG в жанре темного фэнтези от создателей Diablo
На инаугурацию нового мэра Нью-Йорка запретили приносить Raspberry Pi и Flipper Zero — наряду со взрывчаткой и оружием
Джеффри Эпштейн получил пожизненный бан от Xbox в 2013 году
Плавность движений: утилита ShaderBeam имитирует ЭЛТ-экран на мониторах с высокой частотой обновления
Google Project Genie обвалил акции видеоигровых компаний: это ИИ, создающий 3D-миры
GTA 6 выйдет без физической версии на старте, — инсайдер
Польские СМИ: The Witcher 3 получит DLC с локацией в стиле "Дюны"
Игроки Kingdom Come: Deliverance 2 убили больше NPC, чем жило людей на Земле в XV ст.
12-летний геймер из Японии уходит из школы, чтобы стримить игры в Twitch — родители поддержали
Сервис HowLongToBeat назвал игру, которую чаще всего проходили до конца в 2025 году
Украинцы выпустили расширение "НЕ ГРАЙ" для браузеров Chromium: оно маркирует российские игры в Steam
Геймер потратил $20 000 и 20 лет, чтобы собрать всю библиотеку игр для Xbox 360
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить