Движение за права геймеров Stop Killing Games создаст неправительственные организации в ЕС и США, чтобы лоббировать законы против издателей, которые выключают поддержку игр и фактически забирают к ним доступ после покупки.





Автор кампании Росс Скотт в новом видео сообщил, что две НПО будут работать над тем, чтобы требования Stop Killing Games стали частью законодательства ЕС. Они также создадут систему, через которую пользователи смогут жаловаться на издателей за отмену доступа к уже приобретенным играм.

Само движение появилось в 2024 году после того, как Ubisoft прекратила поддержку The Crew (2014 год) и полностью убрала ее из библиотек игроков. Это стало главным триггером для движения Stop Killing Games. На сегодня Скотт объяснил, что формат НПО даст движению «неоспоримые преимущества», например, позволит вести долгосрочное контрлоббирование.

«Мы надеемся, что Гражданская инициатива будет принята или добавлена к Закону о цифровой справедливости, но если это не удастся, все еще существует возможность добавления к пересмотру Директивы о цифровом контенте», — говорит он.

Первый петиция собрала более 1,4 млн подписей, что обязывает Европарламент рассмотреть ее. Движение также поддержали известные люди в гейм-индустрии и политике, включая популярных стримеров и создателя Minecraft Маркуса Перссона, а также вице-президента Европарламента Николае Штефануце. Отдельно правительство Великобритании рассмотрело эту петиция в конце прошлого года. В ответ они решили не менять действующие законы о «цифровом старении» игр.





Еще одна цель — постоянный надзор за закрытием игр. Автор кампании напомнил, что ранее помогал создать многоязычный сайт с инструкциями, чтобы сообщили о ситуации с The Crew в органы защиты прав потребителей. Теперь похожую систему могут сделать для каждого крупного случая, когда игру фактически «убивают».

Движение возглавит немецкий политический деятель Мориц Кацнер, который участвует в Stop Killing Games с 2025 года. Сам Скотт говорит, что постепенно передает ему бразды правления. Он планирует остаться в роли поддержки инициатив, а не руководить всем лично. Однако автор компании не уверен в большом эффекте НПО, особенно в США, но надеется, что внимание к проблеме возрастет.

«По крайней мере, это никому не навредит и может привлечь больше внимания к решению проблемы», — сказал Скотт.

Он также отметил, что понимает, почему индустрия активно борется против регулирования. По его словам, если ограничить агрессивную монетизацию и подобные практики, это может стоить компаниям миллиарды. Но при этом подчеркнул, что проблема с полным закрытием игр выглядит мелкой по сравнению с затратами на лоббистов: «Они тратят на лоббистов больше денег для борьбы с этим, чем на исправление их процесса разработки».

В будущем Stop Killing Games может пойти дальше. По словам Скотта, новые неправительственные организации рассматривают идею создания глобального движения, чтобы иметь представительство не только в ЕС и США, но и в других регионах.

Источник: PC Gamer