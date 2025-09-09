Новости Игры 09.09.2025 comment views icon

Разработчик Concord: "Геймеры любят наблюдать за провалами игр"

Разработчики самого большого провала PlayStation — Concord — решили раскритиковать игроков. Создателям не нравится, что на них «набросились».

Concord уверенно и без преувеличений назвали провалом 2024-го года. На старте шутер от Sony имел несчастный пик в 697 одновременных игроков, сокрушительные отзывы и низкие продажи. Игра закрыли фактически на старте — всего через две недели после выпуска. Конечно, что игроки «смаковали» критику по отношению к шутеру, на который возлагали много надежд. И, похоже, разработчики обиделись.

«Странно, что есть такая аудитория, которая постоянно радуется, когда что-то проваливается», — говорят они.

Во время подкаста один из разработчиков говорит, что аудитория «определилась с игрой еще до ее выхода». По его мнению, студия Firewalk не смогла убедить геймеров своей кампанией. Но проблема все-таки не в них: убедить не удалось и Sony, которая очень быстро закрыла Firewalk. И позже провела второй раунд увольнений. К удивлению некоторые пользователи требовали возродить Concord, и их оказалось больше, чем пиковый онлайн. Они были неубедительными.

Несмотря на это, команда вспоминает Concord с теплом. В подкасте прозвучала фраза, что игру они воспринимают как «самую красивую машину, которую они когда-либо разбивали». В то же время бывшие сотрудники подчеркнули, что игроки часто не представляют, насколько болезненно подобные провалы отражаются на рядовых разработчиках.

На самом деле поспорить с ними трудно. Игроки действительно сокрушительно и громко реагируют на провалы. Безусловно иногда геймеры имеют завышенные ожидания, другие постепенно «охлаждаются» и пытаются посмотреть на игру под другим углом. З недавних примеров — новая MindsEye от экс-создателей GTA. Можно сказать, что громкие заявления о смеси GTA и Watch Dogs сыграли против команды, которая в конце концов плохо оптимизировала игру. Как результат команду уволили после провального шутера, а будущее студии под вопросом из-за ударов по репутации.

Возвращаясь к Concord стоит указать, что несмотря на различную критику, игра стала антипримером. Потраченные сотни миллионов на разработку стали символом того, как не надо запускать live service-проекты. После этой истории PlayStation изменила подход к своим live service-проектам. Теперь компания пытается избежать повторения ситуации, когда тайтл закрывается почти сразу после релиза.

