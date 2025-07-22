Новости IT-бизнес 22.07.2025 comment views icon

«Ничто не вечно»: босс Ubisoft реагирует на петицию Stop Killing Games с 1,4 млн подписей

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

«Ничто не вечно»: босс Ubisoft реагирует на петицию Stop Killing Games с 1,4 млн подписей

Ubisoft не собирается прекращать удалять игры, даже если игроки возмущены. Босс студии Ив Гиймо ответил на петицию Stop Killing Games, которую подписали более 1,4 млн человек.

Его слова довольно осторожные, но прямые: да, игры будут исчезать. Речь идет об ответе на петицию Stop Killing Games, которая призывает запретить отключение приобретенных видеоигр без возможности играть в них офлайн. То есть чтобы издатели поддерживали игры даже после закрытия онлайн-сервисов. Для петиции собрать необходимое количество подписей удалось всего за 10 дней до завершения кампании. Инициатива теперь проходит к следующему этапу рассмотрения в структурах ЕС.

Реакция одного из крупнейших европейских издателей Ubisoft не заставила себя ждать. Еще 10 июля босс студии ушел от прямого ответа, поддерживает ли он инициативу, но сейчас указал, что нет ничего вечного.

«Вы оказываете услугу, но ничто не вечно, и в определенный момент услуга может быть прекращена», — говорит Ив Гиймо.

По его словам, Ubisoft «делает все возможное», чтобы минимизировать подобные случаи. Но признает, что физически поддерживать все игры бессрочно — невозможно. Во время той встречи 10 июля отдельное внимание уделили The Crew, которую Ubisoft полностью закрыла в начале 2024 года. Скандал стартовал с неё, поскольку люди возмутились, что с закрытием сервисов исчез доступ к игре. Хотя во время приобретения пользователи ожидают не подписку, а владение копией.

Чем закончится эпопея со Stop Killing Games пока неизвестно, но дело должны рассмотреть «выше». Если повезет игрокам, то в рамках ЕС могут изменить правила для всей игровой индустрии. Возможно компании обязывают или оставлять доступ к играм без серверов, или не снимать их с продажи. Однако решение в пользу геймеров — не гарантия

Параллельно Евросоюз признает, что подобные реформы могут иметь глобальный эффект. Решение, принятое в пределах одного рынка, может повлиять на подходы издателей в США, Канаде или Британии — просто из-за стремления к унификации производства.

Сама Ubisoft в последние годы часто оказывается под огнем критики. Компанию неоднократно обвиняли в закрытиях игр без альтернатив, в токсичной корпоративной культуре, а также в скандалах с домогательствами. В июле 2025-го трех ее бывших менеджеров осудили условно за сексуальные и психологические злоупотребления. И все это на фоне далекой от идеала цены на акции компании, продажа доли китайской Tencent и ситуации с кумовством, которую прозвали «семейной преемственностью». Да и другое заявление было неоднозначным: босс Ubisoft переложил ответственность за плохие продажи Star Wars Outlaws на «Звездные войны»

Источник: Games Industry / Si.com

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