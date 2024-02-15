Динамика перехода с Android на iPhone замедлилась в 2023-м

За последние несколько лет Apple удалось отвоевать все большую долю рынка у Android, и сейчас Apple продает больше смартфонов, чем Samsung. Но в 2023 году на iPhone перешло меньшее количество (бывших) пользователей Android, чем годом ранее.

Согласно отчету CIRP, 13% покупателей iPhone в 2023 году перешли с Android на iOS. Это меньше, чем 15% в 2022 году, что было самым высоким показателем за последние пять лет. 2023 год, впрочем, также не был особенно удивительным для устройств на Android, где большинство флагманов были достаточно итеративными, и даже складные устройства в целом были относительно слабыми, передает 9to5Google.

Цифра 13% также не является особенно низкой. В 2020 и 2021 годах этот показатель был на уровне 11%, на что, возможно, повлияла пандемия. А в 2019 году он снова составлял 13%.

Однако эти цифры показывают тенденцию, что владельцы iPhone остаются на своих устройствах, а пользователи Android также не слишком переходят на другие системы. Хотя в некоторых случаях переход на другую платформу имеет определенные преимущества, негативные стороны обычно перевешивают, поскольку смена экосистемы часто означает реинвестирование в приложения и игры, а также привыкание к различным особенностям и преимуществам другой операционной системы.

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