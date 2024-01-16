Samsung больше не лидер рынка смартфонов (впервые со времен Nokia) — его обошла Apple

Samsung оставался неизменным мировым лидером рынка смартфонов более десяти лет, но его господство закончилось в прошлом году – Apple, как и прогнозировалось , обошла Samsung и стала крупнейшим производителем смартфонов в 2023 году, подтверждают данные нового отчета IDC.

Взлет Apple и падение Samsung

Последний раз Samsung уступал лидерство в 2010 году — во времена прошлой славы Nokia (тогда легендарный финский производитель еще контролировал треть рынка). Устойчивый рост в премиум-сегменте, на который приходится более 20% продаж (доля продолжает расти), сильные продажи в США, а также программы перепродажи, обмена и лизинга, в значительной степени помогли Apple впервые стать №1 в мире по годовому объему продаж смартфонов. В 2023 году Apple отгрузила 234,6 миллиона iPhone и заняла 20,1% мирового рынка (+3,7%). В то же время Samsung спустилась на второе место с результатом 226,6 млн. штук, а ее доля сократилась до 19,4% (-13,6%).

Третьей финишировала китайская Xiaomi с результатом 145,9 млн смартфонов – на 12,5% меньше, чем в 2022-м. Четвертое и пятое места тоже по китайским брендам: Oppo и уже знакомая нам Transsion (владелец брендов Tecno и Infinix), которая в 2023 году смогла отгрузить 94,9 млн смартфонов, которая сейчас демонстрирует наибольшие темпы роста среди первой пятерки, а в последнем квартале поднялась на 4-е место.

Что интересно, Samsung, которая сейчас готовится к запуску серии Galaxy S24 (презентация состоится уже завтра, 17 января ) – единственная в первой пятерке со спадом продаж в четвертом квартале 2023 года. В этом году ожидаются сложные смартфоны Galaxy Flip 6 и Galaxy Fold 6

Крупнейшие производители смартфонов – в четвертом квартале и за весь 2023 год

Рынок смартфонов — что дальше

В целом мировой рынок смартфонов в 2023 году сжался на 3,2% в количественном измерении, до 1,17 миллиарда устройств — самый плохой результат за десятилетие. В то же время после более чем двух лет спада подряд рынок показал рост в последнем квартале 2023 года. Собственно, в четвертом квартале поставки выросли на 8,5% (даже выше прогнозных 7,3%), до 326,1 млн штук, что дает надежду на оживление спроса в 2024 году.

IDC отмечают заметное улучшение позиций игроков Android низших уровней, таких как Transsion и Xiaomi — прежде всего благодаря оживлению спроса на развивающихся рынках. Также упоминается возобновление конкуренции со стороны Huawei в Китае, рост сегмента складных смартфонов и роль ИИ.

Huawei возвращается и быстро завоевывает рынок Китая. Такие бренды, как OnePlus, Honor, Google и другие, выпускают очень конкурентоспособные устройства в нижнем ценовом диапазоне высокого класса. Кроме того, все большую популярность приобретают сложные смартфоны и дискуссии вокруг искусственного интеллекта на смартфонах. В целом рынок смартфонов ждут очень интересные времена». Райан Рейт, вице-президент группы IDC Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers

По прогнозу Jefferies, в 2024 году Huawei отгрузит около 64 млн смартфонов – против менее 35 млн по итогам 2023-го. Китайский гигант до сих пор под санкциями США, но постепенно адаптируется и возвращается в чувство — детальнее рассказывали в недавнем материале.

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