Дёшево и сердито: NVIDIA готовит видеокарту GeForce GTX 1660 Ti на базе GPU TU116. Цена около $250, но без поддержки RTX

Похоже, что технология RTX не появится в сегменте видеокарт стоимостью менее $250. Это вызвано тем, что более доступные графические процессоры не обладают достаточной производительностью, чтобы обеспечить обработку трассировки лучей в реальном времени, и для NVIDIA нет экономического смысла добавлять миллиарды дополнительных транзисторов для ядер RT.

Таким образом, компания разрабатывает подкласс графических процессоров Turing в рамках серии ASIC TU11x, который будет работать на новых видеокартах семейства GeForce GTX, таких как GeForce GTX 1660 Ti и другие модели серии GTX 1000. Эти чипы получат Turing Shaders, которые в основном представляют собой ядра CUDA. Но при этом они обладают показателем инструкций за такт и тактовыми частотами, сопоставимыми с существующими графическими процессорами Turing, но без возможностей RTX. Чтобы подсластить пилюлю, NVIDIA оснастит эти видеокарты памятью GDDR6. Эти GPU также могут иметь тензорные ядра, необходимые для ускорения DLSS, что очень важно для этого сегмента рынка.

Видеокарта GeForce GTX 1660 Ti без сомнения будет медленнее модели GeForce RTX 2060 и получит новый GPU под кодовым названием TU116. По данным VideoCardz, этот графический процессор изготовлен по нормам 12-нанометрового технологического процесса и содержит 1536 CUDA ядер на базе архитектуры Turing. Видеокарты на базе TU116 получат такую же конфигурацию памяти, как и GeForce RTX 2060 – 6 ГБ памяти GDDR6 с шиной доступа 192 бита. Отсутствие поддержки RTX и использование меньшего количества ядер приводят к тому, что GPU TU116 имеет существенно меньшие размеры по сравнению с TU106, а значит он дешевле в производстве. Благодаря этому NVIDIA сможет использовать его для видеокарт в ценовом сегменте менее $300, например, стоимостью $250.

Сейчас у NVIDIA в этом сегменте есть лишь модель GeForce GTX 1060. Лишь некоторые модели GeForce GTX 1070 на отдельных рынках ненадолго могут опускаться в стоимости ниже $300. Пока что лидером данного сегмента является устройство AMD Radeon RX 590, которое в плане производительности обходит модель GeForce GTX 1060 с 6 ГБ памяти.

Источник: techpowerup