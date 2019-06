Джефф Безос показал первое испытание двигателя BE-7 для лунного посадочного модуля Blue Moon

Основатель компании Blue Origin Джефф Безос в ночь на 21 июня опубликовал короткое видео первого испытания реактивного двигателя BE-7, предназначенного для лунного посадочного модуля Blue Moon.

First hotfire of our #BE7 lunar landing engine just yesterday at Marshall Space Flight Center. Data looks great and hardware is in perfect condition. Test went full planned duration – 35 seconds. Kudos to the whole @BlueOrigin team and grateful to @NASA_Marshall for all the help! pic.twitter.com/cTjjrngumY

— Jeff Bezos (@JeffBezos) June 20, 2019