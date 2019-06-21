Джефф Безос показал первое испытание двигателя BE-7 для лунного посадочного модуля Blue Moon





Основатель компании Blue Origin Джефф Безос в ночь на 21 июня опубликовал короткое видео первого испытания реактивного двигателя BE-7, предназначенного для лунного посадочного модуля Blue Moon.

First hotfire of our #BE7 lunar landing engine just yesterday at Marshall Space Flight Center. Data looks great and hardware is in perfect condition. Test went full planned duration – 35 seconds. Kudos to the whole @BlueOrigin team and grateful to @NASA_Marshall for all the help! pic.twitter.com/cTjjrngumY — Jeff Bezos (@JeffBezos) June 20, 2019

Испытания двигателя прошли на тестовом стенде Центра космических полетов имени Джорджа Маршалла. В рамках испытания инженеры компании провели один длительный прожиг продолжительностью в 35 секунд. В своем твите Безос отметил, что полученные данные выглядят отлично, а оборудование находится в идеальном состоянии. Иными словами, испытания прошли успешно.

Увы, никаких других подробностей вроде значения температуры в камере сгорания, максимально развитой тяги и т.д., не сообщается. Ранее говорилось, что силовая установка способна развивать тягу до 40 кН.

Как можно видеть, в самом начале прожига реактивная струя ненадолго приобретает ярко-зеленый оттенок, но затем становится прозрачной и остается таковой до конца теста. Зеленый окрас струи вполне может смесью, которая используется во время поджига. Сразу после выгорания этой жидкости струя становится прозрачным, поскольку сам двигатель работает на жидком водороде (горючее) и жидком кислороде (окислитель) — высокоэффективном и экологически чистом топливе.

Напомним, особенностью BE-7 является широкое использование деталей, изготовленных методом трехмерной печати.

Предполагается, что Blue Moon будет оснащаться одним двигателем BE-7, который будет использоваться во время снижения аппарата на поверхность Луны. Ранее Безос утверждал, что спускаемый аппарат может быть как беспилотным и использоваться для доставки роботизированных роверов на Луну, так и пилотируемым. И поскольку BE-7 работает на жидком кислороде и водороде, в теории заправлять корабль можно будет водой, добываемой из ледников на Луне.

Анонсируя лунный модуль Blue Moon в прошлом месяце, Blue Origin заявляла, что вполне может обеспечить полет к Луне в предусмотренные лунной программой NASA сроки — к 2024 году. И эти успешные испытания являются важным шагом в этом направлении и заявкой на успех. В ближайшее время NASA окончательно утвердит техническое задание и дизайн спускаемых лунных модулей, а затем выберет одну или две компании, которые до конца года должны будут представить корабли. Учитывая нынешние успехи Blue Origin, компания Безоса имеет все шансы получить заказ NASA.

Источник: The Verge