Джордж Мартин говорит, что «Игра престолов» все же получит отмененный приквел «10 000 кораблей»

Джордж Мартин говорит, что пилотная серия «10 000 кораблей», ранее отмененного приквела сериала «Игра престолов», снова в работе. В собственном блог Мартин поздравил писательницу Эбони Бут с получением Пулитцеровской премии и подтвердил пилот по ее сценарию.

«Она чрезвычайно талантливый молодой драматург, и с ней приятно работать; когда она не писала и не продюсировала свои пьесы на Бродвее, она была занята со мной и HBO, работая над новым пилотным проектом для «Десять тысяч кораблей», дополнительной программы «Игры престолов» о Нимерии и Ройнарах. Мы все очень рады этому… хотя мы все еще пытаемся понять, как мы собираемся заплатить за десять тысяч кораблей, триста драконов и этих гигантских черепах», — пишет Мартин.

«10 000 кораблей» — это спин-офф, действие которого происходит за тысячелетия до событий «Игры престолов». В нем рассказывается о принцессе Нимерии, основательнице дома Мартеллов и королевства Дорн. Над сериалом работали еще в 2021 году, прежде чем HBO полностью свернул проект. В недавнем интервью Inverse автор «10 000 кораблей» Брайан Хелгеланд сравнивал сериал с фильмами о Синдбаде, «Одиссеей» и библейской историей о Моисее.

«Это было здорово, но я думаю, что они считали, что период моего шоу был слишком далек от основ оригинала. Вот почему он еще не был подобран, но ничто никогда не умирает», — говорил Хельгеланд об отмене пилотного выпуска.

Онлайн-курс "SMM-спеціаліст" від Laba. Від аналізу аудиторії та створення живого контенту — до побудови комʼюніті навколо бренду в соцмережах.Під менторством Senior SMM Specialist в Uklon. Дізнатись більше

Источник: IGN