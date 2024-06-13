Новости Кино 13.06.2024 в 08:20 comment views icon

Джордж Мартин говорит, что «Игра престолов» все же получит отмененный приквел «10 000 кораблей»

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайта

Джордж Мартин говорит, что «Игра престолов» все же получит отмененный приквел «10 000 кораблей»

Джордж Мартин говорит, что пилотная серия «10 000 кораблей», ранее отмененного приквела сериала «Игра престолов», снова в работе. В собственном блог Мартин поздравил писательницу Эбони Бут с получением Пулитцеровской премии и подтвердил пилот по ее сценарию.

«Она чрезвычайно талантливый молодой драматург, и с ней приятно работать; когда она не писала и не продюсировала свои пьесы на Бродвее, она была занята со мной и HBO, работая над новым пилотным проектом для «Десять тысяч кораблей», дополнительной программы «Игры престолов» о Нимерии и Ройнарах. Мы все очень рады этому… хотя мы все еще пытаемся понять, как мы собираемся заплатить за десять тысяч кораблей, триста драконов и этих гигантских черепах», — пишет Мартин.

«10 000 кораблей» — это спин-офф, действие которого происходит за тысячелетия до событий «Игры престолов». В нем рассказывается о принцессе Нимерии, основательнице дома Мартеллов и королевства Дорн. Над сериалом работали еще в 2021 году, прежде чем HBO полностью свернул проект. В недавнем интервью Inverse автор «10 000 кораблей» Брайан Хелгеланд сравнивал сериал с фильмами о Синдбаде, «Одиссеей» и библейской историей о Моисее.

«Это было здорово, но я думаю, что они считали, что период моего шоу был слишком далек от основ оригинала. Вот почему он еще не был подобран, но ничто никогда не умирает», — говорил Хельгеланд об отмене пилотного выпуска.

Джордж Мартин рассказал об анимационных сериалах вокруг «Игры престолов» и похвалил «Голубоглазого самурая»

Онлайн-курс "SMM-спеціаліст" від Laba.
Від аналізу аудиторії та створення живого контенту — до побудови комʼюніті навколо бренду в соцмережах.Під менторством Senior SMM Specialist в Uklon.
Дізнатись більше

Источник: IGN


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить