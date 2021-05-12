EA подтвердила релиз следующей Battlefield на PS4 и Xbox One

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В рамках квартального отчета EA подтвердила, что следующая часть Battlefield, которую сам издатель называет «настоящей игрой следующего поколения», выйдет и на консолях прошлого поколения — PS4 и Xbox One. То есть, EA опровергла недавние слухи о том, что игра выйдет только на новых консолях и ПК.

Andrew Wilson, CEO of @EA announced that the next @Battlefield will be revealed in June as a true next-generation game: He said to expect:

— Epic scale

— All-out warfare

— Game changing destruction pic.twitter.com/aFfx6AeZXR — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 11, 2021

В EA не торопятся делиться подробностями. В рамках конференц-колла издатель повторил то, что уже говорилось ранее «масштабные реалистичные сражения», новый максимум по числу одновременно участвующих в битвах игроков (то есть, их будет больше 64 — нынешний максимум Battlefield V) и новая система разрушений.

Полноценный анонс следующей Battlefield состоится в июне — то есть, еще до мероприятия EA Play Live 2021, которое пройдет 22 июля.

EA Play Live is coming back July 22nd. Save the date! pic.twitter.com/qh9OOGhPTm — Electronic Arts (@EA) May 11, 2021

В то же время дебютный трейлер игры (глава издательства EA Эндрю Уилсон уже его видел) могут показать еще до полноценного анонса. Над следующей Battlefield сейчас одновременно работают четыре студии — DICE, Criterion, DICE LA и EA Gothenburg. Ради следующей «‎батлы» Criterion пришлось отложить Need for Speed на 2022 год.

Ранее DICE рассказала о планах по развитию серии Battlefield — в 2022 году планируется релиз отдельной игры для смартфонов и планшетов.