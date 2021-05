EA подтвердила релиз следующей Battlefield на PS4 и Xbox One

В рамках квартального отчета EA подтвердила, что следующая часть Battlefield, которую сам издатель называет «настоящей игрой следующего поколения», выйдет и на консолях прошлого поколения — PS4 и Xbox One. То есть, EA опровергла недавние слухи о том, что игра выйдет только на новых консолях и ПК.

Andrew Wilson, CEO of @EA announced that the next @Battlefield will be revealed in June as a true next-generation game:

He said to expect:

— Epic scale

— All-out warfare

— Game changing destruction pic.twitter.com/aFfx6AeZXR

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 11, 2021