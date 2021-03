EA перенесла следующую Need For Speed на 2022 год и временно подключила студию Criterion к разработке Battlefield 6

Очередной крупный игровой проект, который должен был выйти в этом году, сместился на 2022 год — и это новый Need For Speed.

EA решила отложить следующую Need for Speed на 2022 год (изначально ее релиз планировался на март 2021-го), а студия Criterion, занимавшаяся ее разработкой, какое-то время будет помогать DICE, работающей над следующей Battlefield (считается, что это будет Battlefield 6). Релиз все еще безымянной следующей Battlefield по-прежнему запланирован на рождественский сезон 2021 года, подтвердила глава внутренних студий Electronic Arts Лора Мили (Laura Miele) в беседе с Polygon.

В прошлом месяце EA завершила сделку по покупке студии Codemasters, так что, как минимум одна гоночная игра на этот год у издателя уже есть — новая часть F1. На недавнем финансовом отчете EA пообещала выпускать с помощью Codemasters как минимум по одной гоночной игре каждый год.

Студия Criterion ранее сотрудничал с DICE над серией Star Wars Battlefront и режимом королевской битвы в Battlefield 5. С учетом пандемии и массовым переходом на удаленную работу это решение представляется вполне закономерным, но общее количество переносов на 2022 год пугает, а ведь 2021-й только начался.

Criterion взялась за разработку Need for Speed в 2020 году после трех откровенно слабых проектов по франшизе от Ghost Games. Эта студия в свое время разработала наиболее видные части серии Need for Speed, включая NFS: Hot Pursuit (2010), NFS: Most Wanted (2012) и NFS: Hot Pursuit Remastered (2020). Как только студия закончит помогать DICE с Battlefield, она сразу же вернется к разработке следующей Need for Speed, которая выйдет на PlayStation 4 и Xbox One, а также на других платформах.

Хотя Мили пока не раскрыла никаких новых подробностей о следующей Battlefield, она заявила, что это будет «любовное письмо фанатам», подчеркнув, что EA бросила на разработку «все имеющиеся ресурсы». Известно, что над игрой работают одновременно три внутренние студии, а лос-анжелесская команда DICE под руководством Винса Зампеллы занимается «сервисной» частью.

Временной переход Criterion происходит на фоне более широкой реструктуризации EA — на прошлой неделе издатель отменил перезапуск Anthem, отказался от многопользовательского режима в следующей части Dragon Age, а также закрыл проект Gaia после шести лет разработки.