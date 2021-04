Игра Battlefield 6 может быть недоступной на игровых консолях предыдущего поколения (PlayStation 4 и Xbox One)

Как утверждает новая волна слухов, грядущая игра Battlefield 6 выйдет только на платформе ПК и игровых консолях нового поколения.

В частности, Том Хендерсон, который долгое время рассказывал о следующей игре DICE, сообщил, что он ещё не слышал ничего конкретного о выпуске Battlefield 6 для консолей PlayStation 4 и Xbox One. Он предполагает, что игра может быть доступна через Xbox Game Pass в первый же день, чтобы увеличить количество игроков, которое, вероятно, было бы не очень высоким без отдельной версии для консолей предыдущего поколения.

In other news, I still have yet to hear anything concrete that #BATTLEFIELD will come to past gen consoles. Theory — It indicates to me that it probably won’t and the biggest reason #BATTLEFIELD will come to the Xbox Game Pass on day 1 is to boost up player numbers.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 15, 2021