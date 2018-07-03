Easy Border UA – iOS-приложение для оценки загруженности пунктов пропуска Львовской области и не только
На днях в магазине приложений App Store появилось новое приложение под названием Easy Border UA, которое может пригодиться тем, кто часто пересекает польско-украинскую границу во Львовской области. С помощью этого приложения можно быстро и удобно отслеживать состояние загруженности пунктов пропуска на границе, но не только.
Приложение Easy Border UA является полностью бесплатным, а его функциональные возможности достаточно широки. В частности, с помощью ПО Easy Border UA можно:
- оценить загруженность в пунктах пропуска Львовской области посредством соответствующих цветовых меток (зеленым обозначены пункты без очередей, желтым – пункты со средней загрузкой, красным – сильно загруженные пункты);
- просмотреть изображение с камер видеонаблюдения перед пунктами пропуска;
- посмотреть открытые данные таможни и пограничной службы о количестве легковых авто на дорогах возле пунктов пропуска;
- просмотреть время ожидания в очереди при пересечении границы и узнать прогнозированное значение в зависимости от времени, дня недели и пункта пропуска.
Также в приложении есть различная информация о конкретных пунктах пропуска (ограничение в отношении товаров, которые существуют в конкретном пункте пропуска, время пересменки, контактные данные сотрудников), ссылки на сайты посольств в странах-членах ЕС, памятка туристу и информация касательно предоставляемых в пункте пропуска услуг и предприятиях, которые их оказывают.
В будущем разработчики планируют добавить «таможенный калькулятор» для расчета точной сумму налогов, которая подлежит уплате при ввозе тех или иных товаров в Украину.
Easy Border UA доступно на трех языках, кроме украинского есть еще польский и английский.
Приложение уже доступно для загрузки в магазине App Store, для его работы требуется версия iOS 10.0 или более новая.
Не лишним будет вспомнить о схожих сервисах Госпогранслужбы: «Граница online» для просмотра изображения с камер видеонаблюдения на пунктах пропуска и интерактивной карте загруженности пунктов пропуска.
Источник: App Store
- Безвизовый режим между Украиной и ЕС заработал 11 июня 2017 года. За первый год Государственная миграционная служба Украины оформила более 5 млн биометрических загранпаспортов (еще 3,8 млн выдали его до введения). К настоящему моменту более 0,5 млн украинцев с биометрическими загранпаспортами воспользовались возможностью безвизовой поездки в страны Европейского Союза.