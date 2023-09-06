Эффект Месси — рекордные 110 тыс. новых подписок MLS Season Pass на Apple TV+ в день первого матча

Партнерство Лионеля Месси, Apple и американского футбольного чемпионата Major League Soccer начало сразу приносить плоды. В день дебюта на Apple TV+ появилось 110 тыс. новых подписчиков MLS Season Pass.

По данным Antenna, компания Apple, которая имеет эксклюзивные права на показ игр MLS и распространение подписки MLS Season Pass, в июле увеличила количество подписчиков на своем потоковом сервисе Apple TV+ ($6,99 в месяц) в полтора раза. Хотя Месси также имеет большое количество поклонников по всему миру, учитываются только данные по США.

Партнерство Месси с MLS Season Pass и Apple TV+ (Лионель будет получать процент с доходов) является примером сотрудничества стриминговых платформ со спортивными лигами. Особенно хорошо это видно на графиках прироста пользователей MLS Season Pass и Apple TV+ в целом.

Apple продает MLS Season Pass за 12,99 доллара в месяц, или 39 долларов за сезон, передает WSJ. Тем, у кого нет подписки на TV+, это стоит 14,99 и 49 долларов соответственно. Привлечение суперзвезды помогает Apple привлекать новых подписчиков, которые возможно останутся и в дальнейшем. Очень четко виден рост количества подписок в дни первых матчей Лионеля.

Данные Antenna включают только регистрации в США и собираются только из открытых источников. Впрочем, из-за рубежа увеличение интереса к футбольному чемпионату из США тоже имеет не меньший эффект.

Перед началом сезона Apple подписала соглашение с MLS на 10 лет, стоимостью более 2,5 млрд долларов. Apple TV+ будет показывать Месси не только во время трансляций матчей «Интер» (Майами), но и выпустит два сопутствующих сериала: 4 серии о победе на ЧМ + 6 серий об игре в MLS.

Впрочем, даже с таким ростом футбол не является главным спортом США, они его даже называют соккером. Американский футбол стоит значительно дороже — в этом году Google согласился заплатить около 14 млрд долларов за семилетнее соглашение с NFL на трансляцию пакета игр Sunday Ticket. В прошлом году Amazon заключил соглашение с НФЛ о проведении Thursday Night Football в течение 11 сезонов за 1,2 миллиарда долларов ежегодно.

Впрочем, это лишь доказывает, что у MLS очень большой рынок. Месси приводит на трибуны знаменитостей из местных (матчи в Лос-Анджелесе — это настоящий фурор). С ними создаются мемы, а по интернету ходят картинки со списком селебрити, которые пришли посмотреть на Лионеля. В конце концов это полезно для MLS, а соответственно и Тиму Куку.