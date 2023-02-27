$1 миллион за серию: Зендая получит вдвое больший гонорар за работу в сериале HBO «Эйфория»

Голливудская актриса Зендая, которая играет Ру Беннетт в «Эйфории», обновила условия соглашения с HBO и теперь будет получать $1 миллион за каждый новый эпизод сериала.

Драматический сериал Сэма Левинсона «Эйфория», который впервые вышел на HBO в 2019 году, получил высокие просмотры, признание критиков и несколько премий «Эмми» и «Золотого глобуса». В центре сюжета группа старшеклассников, их дружеские, романтические и сексуальные отношения, поиски своей идентичности и проблемы с наркотиками. Второй сезон вышел в январе 2022 года (в среднем каждый эпизод смотрели 19,5 млн зрителей), и сразу сериал продлили на третий.

Главная звезда сериала — американская актриса и певица Зендая — начинала свою карьеру как модель и дублер, однако популярность получила благодаря ролям в фильмах «Человек-паук» и мюзикле «Величайший шоумен». Появление в телевизионном сериале «Эйфория» принесло актрисе несколько премий «Эмми» и сделало ее иконой для поколения Z в Америке. Сейчас Зендая может стать самой высокооплачиваемой актрисой на телевидении — согласно предварительным условиям сделки она получала по $500 тысяч за эпизод, но теперь сумму увеличат вдвое.

Среди других актеров, которые достигли или первысили отметку в миллион долларов за эпизод: Кевин Костнер, Джон Красински, Майкл Китон, Харрисон Форд и Хелен Миррен. Костнер зарабатывает около $1,2 млн за одну серию «Йеллоустоуна», а Красински — $2 млн за каждый эпизод сериала «Джек Райан».

Источник: Puck News