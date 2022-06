Илон Маск пригрозил топ-менеджменту Tesla увольнением, если те откажутся возвращаться в офис после отмены ограничений COVID-19

Илон Маск потребовал от руководителей вернуться с удаленной работы и проводить в офисе минимум 40 часов в неделю. Это стало известно из электронного письма, которое глава Tesla разослал сотрудникам.

В письме с заголовком «Удаленная работа больше не приемлема» сказано, что если руководящий состав не захочет вернуться, им придется покинуть компанию.

Маск уточнил, что офис «должен быть главным рабочим местом, а не удаленным филиалом».

В Twitter Маск не подтвердил, что письмо является подлинным. Но отвечая подписчику, который попросил прокомментировать подлинность и высказал мнение, что «приход на работу – это устаревшая концепция», глава Tesla написал: «Они должны притворяться, что работают в другом месте».

They should pretend to work somewhere else

Bloomberg пишет, что авторитарный стиль Маска проявлялся неоднократно. За две недели до сделки по приобретению Twitter, венчурный капиталист и предприниматель из Кремниевой долины Кит Рабуа, написал:

The Twitter woke employees are in for a rude awakening. Elon once threatened to fire all the interns for waiting in a long line for coffee at SpaceX and installed cameras to ensure it wouldn’t happen again.

— Keith Rabois (@rabois) April 14, 2022