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Илон Маск пригрозил топ-менеджменту Tesla увольнением, если те откажутся возвращаться в офис после отмены ограничений COVID-19

Илон Маск пригрозил топ-менеджменту Tesla увольнением, если те откажутся возвращаться в офис после отмены ограничений COVID-19

Илон Маск потребовал от руководителей вернуться с удаленной работы и проводить в офисе минимум 40 часов в неделю. Это стало известно из электронного письма, которое глава Tesla разослал сотрудникам.

В письме с заголовком «Удаленная работа больше не приемлема» сказано, что если руководящий состав не захочет вернуться, им придется покинуть компанию.

Илон Маск пригрозил топ-менеджменту Tesla увольнением, если те откажутся возвращаться в офис после отмены ограничений COVID-19

Маск уточнил, что офис «должен быть главным рабочим местом, а не удаленным филиалом».

В Twitter Маск не подтвердил, что письмо является подлинным. Но отвечая подписчику, который попросил прокомментировать подлинность и высказал мнение, что «приход на работу – это устаревшая концепция», глава Tesla написал: «Они должны притворяться, что работают в другом месте».

Bloomberg пишет, что авторитарный стиль Маска проявлялся неоднократно. За две недели до сделки по приобретению Twitter, венчурный капиталист и предприниматель из Кремниевой долины Кит Рабуа, написал:

«Сотрудников Twitter ждет грубое пробуждение. Илон однажды пригрозил уволить всех стажеров за длинную очередь за кофе в SpaceX и установил камеры, чтобы этого больше не повторилось».

Издание также рассказывает о ситуации на заводе автопроизводителя в Шанхае. Тысячи сотрудников были фактически заблокированы из-за пандемии в течение нескольких месяцев, работая по 12 часов в смену и шесть дней в неделю. Многие спали в заводских цехах.

Скандалы, интриги, расследования: бывший сотрудник службы безопасности обвинил Tesla в незаконной слежке, взломе смартфонов, лжи и пр.

 

 

 


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