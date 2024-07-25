Экс-инженер Google запустил поисковик WebXray — он покажет, какие сайты вас отслеживают

Цель нового инструмента — повысить прозрачность онлайн-слежки и помочь людям лучше защищать свою приватность в интернете.

WebXray — это поисковая система, которая поможет увидеть, как именно веб-сайты отслеживают вас. Обычный пользователь может ввести текстовую строку, например, «рак» или «беременность», а затем посмотреть, какие веб-сайты отслеживают этот конкретный поиск, с помощью каких файлов cookie и для чего они предназначены.

Файлы cookie — это небольшие фрагменты данных, которые веб-сайты сохраняют на вашем устройстве во время посещения. Они помогают сайтам запоминать ваши настройки, предпочтения и действия. Например, благодаря cookie вы можете оставаться авторизованными на сайте или видеть релевантную рекламу. Однако cookie также могут использоваться для отслеживания вашей активности в интернете, что вызывает беспокойство о конфиденциальности.

Создателем WebXray является Тим Либерт (Tim Libert), бывший инженер Google, который серьезно обеспокоен вопросами приватности в интернете. Идея создания такого инструмента возникла у него еще во время учебы в аспирантуре, когда он исследовал файлы cookie и рекламные технологии.

«Пожалуй, труднее всего объяснить, насколько это масштабно — объем данных, количество слежки, детали жизни миллиардов людей, проходящих через лабиринт удаленных серверов. Это все очень похоже на научную фантастику, и не в хорошем смысле!» — отметил Либерт в своем комментарии.

Цель WebXray — упростить выявление компаний, которые занимаются слежкой, чтобы прокуроры и другие заинтересованные стороны могли лучше ориентироваться в ситуации. Либерт считает, что уже есть законы, которые защищают приватность в интернете, но регуляторные органы не имеют достаточных ресурсов для их эффективного применения.

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«Я думаю, что бизнес-практики, которые категорически отвергаются подавляющим большинством пользователей интернета, не могут продолжаться вечно», — говорит Либерт.

Он надеется, что WebXray ускорит процесс изменений в отрасли и будет способствовать большей прозрачности в отношении онлайн-слежки.

Бизнес-модель WebXray предусматривает бесплатный доступ к 25 ежедневным поискам и базовому анализу файлов cookie. Платные пользователи получают более детальный анализ нарушений приватности, что может быть полезным для юридических фирм или технологических компаний, которые стремятся соблюдать законодательство.

Недавно мы писали, о жительнице Сан-Франциско, которая подала в суд на Microsoft и двух крупных продавцов секс-игрушек в США, обвиняя их в незаконном отслеживании пользователей на сайтах без их согласия.

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Источник: Gizmodo