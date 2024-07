Искусственный интеллект Google Gemini рыскал в файле пользователя без разрешения

Искусственный интеллект в виде программ-помощников на компьютерах и смартфонах вызывает естественное беспокойство относительно безопасности. Похоже, Google Gemini читает пользовательские файлы, даже если это запретить.

Один из пользователей заметил, что Gemini высказал свое мнение о документе, который он только что открыл, несмотря на то, что пользователь никогда не просил его об этом. Кевин Бэнкстон утверждает, что после открытия налоговой декларации в формате PDF в Google Docs внезапно появился Gemini и резюмировал его налоговую декларацию. Кевин утверждает, что он не вызывал Gemini после открытия PDF-файла, и лично не предоставлял ему никакой информации.

Just pulled up my tax return in @Google Docs—and unbidden, Gemini summarized it. So…Gemini is automatically ingesting even the private docs I open in Google Docs? WTF, guys. I didn’t ask for this. Now I have to go find new settings I was never told about to turn this crap off.

— Kevin Bankston (@KevinBankston) July 10, 2024