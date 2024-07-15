Искусственный интеллект Google Gemini рыскал в файле пользователя без разрешения

Искусственный интеллект в виде программ-помощников на компьютерах и смартфонах вызывает естественное беспокойство относительно безопасности. Похоже, Google Gemini читает пользовательские файлы, даже если это запретить.

Один из пользователей заметил, что Gemini высказал свое мнение о документе, который он только что открыл, несмотря на то, что пользователь никогда не просил его об этом. Кевин Бэнкстон утверждает, что после открытия налоговой декларации в формате PDF в Google Docs внезапно появился Gemini и резюмировал его налоговую декларацию. Кевин утверждает, что он не вызывал Gemini после открытия PDF-файла, и лично не предоставлял ему никакой информации.

Just pulled up my tax return in @Google Docs—and unbidden, Gemini summarized it. So…Gemini is automatically ingesting even the private docs I open in Google Docs? WTF, guys. I didn’t ask for this. Now I have to go find new settings I was never told about to turn this crap off. — Kevin Bankston (@KevinBankston) July 10, 2024

«Теперь мне нужно найти настройки, о которых мне никогда не говорили, чтобы отключить это дерьмо».

Кевин еще немного поработал и заметил, что это повлияло только на PDF-файлы. Он предположил, что однажды открыл PDF-файл и нажал кнопку Gemini, чтобы увидеть, что произойдет. После этого Gemini «решил» появляться каждый раз, когда пользователь открывал PDF-файл.

Далее он объясняет, что спросил Google Gemini, как отключить эту функцию, и она дала ему «глючные» (ложные) инструкции относительно настроек, которых не существовало. Затем Кевин нашел фактическое расположение настройки для отключения Gemini в Google Docs, но она уже была отключена.

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Некоторые комментаторы этого инцидента сетовали, что сервисы повышения производительности Google теперь, возможно, стали инструментом для обучения ИИ. Другие спрашивали, почему Кевин вообще загружал налоговые декларации в Документы Google. Один комментатор спросил, была ли нежелательная помощь Gemini полезной и получил отрицательный ответ.

Неизвестно точно, как именно действовал Кевин Бэнкстон и корректны ли его данные. Однако существует вероятность, что Google Gemini заглядывает в файлы пользователей больше, чем хотелось бы.

Источники: Tom`s Hardware, XDA

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