Microsoft отслеживает пользователей секс-игрушек — в США подали иск

Женщина подает в суд на Microsoft и двух крупных розничных продавцов секс-игрушек в США. Она утверждает, что их веб-сайты отслеживают пользователей без их согласия, несмотря на обещания этого не делать. В жалобе жительница Сан-Франциско Стелла Татола утверждает, что компании Babeland и Good Vibrations, которые принадлежат Barnaby Ltd. LLC, позволяли Microsoft видеть, что ищут и покупают посетители их сайтов.

«Без ведома истца и других пользователей сайта Barnaby, что является грубым нарушением конфиденциальности, Barnaby позволяет неуказанной третьей стороне, Microsoft, перехватывать, считывать и использовать для получения коммерческой выгоды личную информацию потребителей об их сексуальных практиках и предпочтениях, собранную от их деятельности на сайтах Barnaby. Эта информация включает, но не ограничивается поиском продукта и инициированием покупки, а также уникальным идентификатором Microsoft для потребителя», — говорится в жалобе.

Утверждается, что сайты Good Vibrations и Babeland устанавливают трекеры с помощью программного обеспечения Microsoft Clarity, которое «записывает в режиме реального времени» и отслеживает движения мыши пользователей, щелчки или касания, прокрутку и навигацию по сайту.

«Позволяя нераскрытой третьей стороне Microsoft подслушивать и перехватывать PPSI пользователей таким образом, включая их сексуальную ориентацию, предпочтения и желания, среди прочей очень конфиденциальной, защищенной информации, Barnaby нарушает собственную Политику конфиденциальности, которая утверждает, что она никогда не будет разглашать такую информацию третьим лицам».

Жалоба содержит скриншоты кода сайтов о сексуальном здоровье, которые утверждают, что они используют файлы cookie Machine Unique Identifier («MUID»), которые «идентифицируют уникальные веб-браузеры, посещающие сайты Microsoft» и используются для рекламы, аналитики и других целей. Утверждается, что это нарушает Закон Калифорнии о вторжении в частную жизнь, Федеральный закон о прослушивании и разумные ожидания жителей Калифорнии в отношении конфиденциальности.

В феврале женщина подала групповой иск против Adam & Eve, еще одного крупного розничного продавца секс-игрушек, утверждая, что его сайт предоставил Google информацию о ее поисках 8-дюймовых фаллоимитаторов и ремней.

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Источник: 404 Media