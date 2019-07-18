Экспериментальный аппарат SpaceX Starhopper загорелся во время огневых испытаний двигателя





17 июля SpaceX провела огневые испытания аппарата Starhopper, предназначенного для отработки технологий взлета и посадки для будущей сверхтяжелой ракеты Starship. Этот день должен был ознаменовать переход проекта в стадию полноценных летных испытаний с прыжками на небольшую высоту, но, к сожалению, во время второго тестового прожига двигателя Raptor произошло возгорание по всему корпусу, из-за чего испытания пришлось остановить.

Испытания проходили на территории космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса. Прямая трансляция велась на YouTube-канале Everyday Astronaut. Момент возгорания можно увидеть с 51:17 по 51:28.

Как отмечалось выше, Starhopper предназначен для тестовых cуборбитальных полетов с целью отработки технологий взлета и посадки по программе, аналогичной той, что использовалась для Grasshopper во время разработки Falcon 9. Программа испытаний Starhopper будет в точности такая же, как у Grasshopper: во время первых полетов аппарат будет подпрыгивать на высоту 20 метров с незначительными смещениями в сторону и возвращаться на место старта.

Статические огневые испытания двигателя 17 июля были последними перед переходом к летным испытаниям. Первый тестовый прожиг прошел нормально, но во время второго, произошедшего через пять минут, при запуске двигателя произошло большое возгорание за пределами сопла. Предположительно, это случилось из-за поломки системы подачи топлива, которая привела к утечке большого количества метана и его возгоранию. SpaceX пока не комментирует инцидент, так что неясно, насколько сильно это сдвинет график последующих испытаний.

Starhopper представляет собой уменьшенный прототип верхней ступени — корабля Starship. Но по конструкции он немного отличается: диаметр такой же — 9 м, но по высоте тестовый прототип ниже и оборудован всего одним двигателем, хотя изначально SpaceX планировала установить три двигателя Raptor. Финальная же версия будет выше, ее носовая часть будет иметь более плавный изгиб, а двигателей будет семь. При этом нижняя ступень Super Heavy для вывода корабля Starship в космос получит 31 такой двигатель.

Кроме Starhopper SpaceX создает еще два прототипа второй ступени, которые уже будут конструкционно близкими к эксплуатационной версии. Они будут оснащены семью двигателями, теплозащитой и получат полноразмерный корпус с заостренной обтекаемой формой. Один из них должен совершить первый полет с подъемом на высоту 20 километров и возвращением на землю до конца 2019 года.

Напомним, позавчера SpaceX поделилась результатами расследования аварии космического корабля Crew Dragon, которая произошла во время дополнительных огневых испытаний двигателей на мысе Канаверал 20 апреля. Виновником стал титановый обратный клапан системы наддува.

Источник: Everyday Astronaut