Илон Маск показал испытания теплозащитного экрана для межпланетного корабля SpaceX Starship [Видео]

Основатель и глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter видео недавних испытаний теплозащитного экрана для будущего межпланетного корабля Starship. В случае Starship теплозащитный экран необходим, чтобы аппарат мог без проблем выдерживать трения об атмосферу при возвращении на Землю.

В ходе стендовых испытаний специальные горелки пламенем воздействовали на щит, разогревая его до экстремальных температур. Как сообщается, в определенный момент температура в самых раскаленных, светящихся ярким цветом областях, непосредственно контактирующих с языками пламени горелок, достигла впечатляющего значения в 1650 градусов Кельвина (1376,85 °C). По словам Маска, этого достаточно, чтобы пройти через плотные слои атмосферы Земли при спуске и при этом не сгореть.

В ветке сообщений, посвященной обсуждению результатов испытаний Маск отметил несколько интересных особенностей защитного теплового щита для Starship. Как видим, щит состоит из отдельных пластин гексагональной формы. Эта форма наиболее оптимальна. Она эффектно отсекает горячие потоки воздуха, распределяя их по всей площади, не давая возможности ускориться и пройти сквозь места соединений.

Элементы теплозащитного экрана будут размещаться с наветренной (обращенная по потоку набегающего воздуха) стороны корпуса без необходимости экранирования еще и подветренной стороны. Иными словами, щитом будет защищена только та часть обшивки, которой корабль будет входить в атмосферу, а не весь корпус целиком.

Те секции, что будут подвержены максимальному тепловому воздействию, будут дополнительно оснащены своего рода испарительными камерами для повышения эффективности отвода тепла — так называемое транспирационное охлаждение. Через специальные поры на внешней поверхности будет испаряться охлаждающая жидкость (вода или метан), подаваемая на щиты через проложенные каналы. Это должно свести к минимуму повреждение тепловых экранов и позволит запускать Starship без межполетного ремонта (с минимальной диагностикой систем). Грубо говоря, SpaceX хочет запускать Starship, просто заправляя его топливом и охлаждающей жидкостью.

Разработка Starship не сосредоточена на одном месте, а ведется одновременно в нескольких локациях. Задолго до того, как SpaceX возвела на территории собственного космодрома (он сейчас в процессе строительства) в Бока Чика экспериментальный уменьшенный прототип корабля Starship, который планируется использовать для первых испытаний по программе Grasshopper с прыжками на малую высоту, мы уже видели фотографии отдельных компонентов Starship в ангарах, расположенных на территории портового комплекса Лос-Анджелеса неподалеку от штаб-квартиры компании в пригороде Хоторна.

After a day worth of hard work, the workers at #SpaceX have finally installed the first raptor on #StarHopper . Congratulations to Elon musk and all the hard workers at SpaceX. It’s almost time for StarHopper to purr like a kitten🐱🔥🚀. pic.twitter.com/YIhbNhqJEk

— Austin Barnard🚀 (@austinbarnard45) March 16, 2019