Эксперты iFixit разобрали Apple iPhone X и оценили его ремонтопригодность

Специалисты из iFixit получили в своё распоряжение новый смартфон Apple iPhone X и устроили традиционное вскрытие устройства. Разобрав аппарат на отдельные компоненты, эксперты выявили особенности его конструкции, определили основные компоненты и, традиционно, вынесли вердикт относительно ремонтопригодности.

Напомним, смартфон Apple iPhone X внешне существенно отличается от сравнительно новой модели iPhone 8. Дисплей занимает практически всю площадь лицевой панели, за исключением небольшой выемки, где расположился блок лицевой камеры и прочие датчики, рамки очень тонкие, углы округлые. Корпус, прикрытый стеклом с обеих сторон, имеет защиту от пыли и влаги в соответствии с рейтингом IP67.

В смартфоне Apple iPhone X применяется 5,8-дюймовый OLED Super Retina HD дисплей с разрешением 2436×1125 точек. Также в наличии имеются процессор A11 Bionic, двойная основная камера, встроенная система беспроводной зарядки на базе технологии Qi. В этой модели производитель отказался от кнопки Home и сканера отпечатков пальцев. Для целей биометрической идентификации пользователя применяется сканирование лица – функция под названием Face ID.

По итогам разборки новому смартфону Apple iPhone X был присвоен рейтинг ремонтопригодности 6 из 10. Отметим, максимальный балл 10 соответствует наиболее легко поддающимся ремонту устройствам. Таким образом, рассматриваемая модель вполне неплохо поддаётся ремонту. Добавим, у модели iPhone 8 такой же рейтинг ремонтопригодности.

В процессе разборки смартфона iPhone X специалисты iFixit обратили внимание на следующие особенности:

Возможность ремонта дисплея и батареи остаётся приоритетом при разработке дизайна iPhone.

Треснувший дисплей можно заменить, не затрагивая аппаратные средства функции биометрической идентификации Face ID.

Батарея характеризуется ёмкостью 10,35 Втч (2716 мАч при 3,81 В). Таким образом, iPhone X незначительно обходит по этому показателю модель iPhone 8 Plus (10,28 Втч), но уступает конкурирующему продукту Samsung Galaxy Note8 (12,71 Втч).

Для крепления внутренних компонентов инженеры Apple отдают предпочтение винтам, а не клею. Но при этом в дополнение к стандартным винтам Phillips применяются и собственные винты Apple (Pentalobe и трёхточечные).

Средства защиты от воды усложняют работы по ремонту некоторых компонентов iPhone X. С другой стороны, теперь трудоёмкий ремонт из-за повреждения внутренних компонентов водой является менее вероятным событием.

Перегруженные кабельные соединения несвязанных компонентов создают проблемы в ремонте и делают его более сложным.

Стеклянные панели на лицевой и задней частях смартфона удваивают вероятность повреждения в случае падения смартфона. И если при падении треснет заднее стекло, то для ремонта потребуется извлечь все компоненты и заменить весь корпус.

Источник: iFixit