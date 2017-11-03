Эксперты iFixit разобрали Apple iPhone X и оценили его ремонтопригодность
Специалисты из iFixit получили в своё распоряжение новый смартфон Apple iPhone X и устроили традиционное вскрытие устройства. Разобрав аппарат на отдельные компоненты, эксперты выявили особенности его конструкции, определили основные компоненты и, традиционно, вынесли вердикт относительно ремонтопригодности.
Напомним, смартфон Apple iPhone X внешне существенно отличается от сравнительно новой модели iPhone 8. Дисплей занимает практически всю площадь лицевой панели, за исключением небольшой выемки, где расположился блок лицевой камеры и прочие датчики, рамки очень тонкие, углы округлые. Корпус, прикрытый стеклом с обеих сторон, имеет защиту от пыли и влаги в соответствии с рейтингом IP67.
В смартфоне Apple iPhone X применяется 5,8-дюймовый OLED Super Retina HD дисплей с разрешением 2436×1125 точек. Также в наличии имеются процессор A11 Bionic, двойная основная камера, встроенная система беспроводной зарядки на базе технологии Qi. В этой модели производитель отказался от кнопки Home и сканера отпечатков пальцев. Для целей биометрической идентификации пользователя применяется сканирование лица – функция под названием Face ID.
По итогам разборки новому смартфону Apple iPhone X был присвоен рейтинг ремонтопригодности 6 из 10. Отметим, максимальный балл 10 соответствует наиболее легко поддающимся ремонту устройствам. Таким образом, рассматриваемая модель вполне неплохо поддаётся ремонту. Добавим, у модели iPhone 8 такой же рейтинг ремонтопригодности.
В процессе разборки смартфона iPhone X специалисты iFixit обратили внимание на следующие особенности:
- Возможность ремонта дисплея и батареи остаётся приоритетом при разработке дизайна iPhone.
- Треснувший дисплей можно заменить, не затрагивая аппаратные средства функции биометрической идентификации Face ID.
- Батарея характеризуется ёмкостью 10,35 Втч (2716 мАч при 3,81 В). Таким образом, iPhone X незначительно обходит по этому показателю модель iPhone 8 Plus (10,28 Втч), но уступает конкурирующему продукту Samsung Galaxy Note8 (12,71 Втч).
- Для крепления внутренних компонентов инженеры Apple отдают предпочтение винтам, а не клею. Но при этом в дополнение к стандартным винтам Phillips применяются и собственные винты Apple (Pentalobe и трёхточечные).
- Средства защиты от воды усложняют работы по ремонту некоторых компонентов iPhone X. С другой стороны, теперь трудоёмкий ремонт из-за повреждения внутренних компонентов водой является менее вероятным событием.
- Перегруженные кабельные соединения несвязанных компонентов создают проблемы в ремонте и делают его более сложным.
- Стеклянные панели на лицевой и задней частях смартфона удваивают вероятность повреждения в случае падения смартфона. И если при падении треснет заднее стекло, то для ремонта потребуется извлечь все компоненты и заменить весь корпус.
Источник: iFixit
- Презентация смартфона Apple iPhone X состоялась в сентябре этого года.