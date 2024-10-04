Экстремальная сцена слэшера «Ужасающий 3» заставила зрителей бежать из зала и блевать

Обещание режиссера Дэмьена Леоне сделать слэшер «Ужасающий 3» / Terrifier 3 более жестоким, чем предыдущие можно считать выполненным, поскольку некоторые зрители не выдержали насильственных сцен — и убегали из кинотеатра на первых кадрах.

По данным LadBible, во время премьеры «Ужасающий 3» в Великобритании кинозал покинули в общей сложности 11 человек — причем 9 сделали это еще на начальной сцене, а некоторые даже блевали.

Интересно, что в Голливуде отказывались финансировать ленту именно из-за чрезвычайной жестокости, тогда как сам режиссер ранее заявлял, что очень разочаруется, если она не вызовет рвоты.

«Я гарантирую вам, что первые пять минут этого фильма будут очень противоречивыми. Но это даже не сцена убийства. Я понимал, что мне просто нужно было снять этот фильм самому, потому что он слишком сумасшедший. Если вы думали, что террор Арта во второй части был экстремальным, вы еще ничего не видели», — заявлял Леоне.

Франшиза «Ужасающий» известна своими кровопролитными сценами и жуткими клоунами-убийцами. Второй фильм так же заставил людей покидать зрительские места и в некоторых случаях лишаться сознания, тогда как третий фильм анонсировали как «самый ужасный» из серии.

Действие «Ужасающий 3» происходит во время Рождества, когда клоун Арт (Дэвид Торнтон) терроризирует округ Майлз, пока жители засыпают после праздника. В прошлом фильме события происходили на Хэллоуин, тогда как на этот раз жуткий персонаж примерил на себя кровавый костюм Санты.

На данный момент «Ужасающий 3» имеет приличные 88% на Rotten Tomatoes, тогда как в широкий прокат фильм поступит 11 октября.