Фильм ужасов «Жребий» дебютировал с 53% на Rotten Tomatoes: «Самая обременительная экранизация Стивена Кинга»

Лента «Жребий», которая адаптирует одноименный вампирский роман Стивена Кинга, с сегодняшнего дня транслируется на стриминге Max — однако отзывы критиков намекают, что это, вероятно, не то, что стоит смотреть.

Сейчас у фильма «Жребий» 53% «свежести» на Rotten Tomatoes (пока есть оценки только от критиков, однако после сегодняшнего дебюта на Max ожидаем и нашествия зрительских рецензий).

Для сравнения: критики RT дали адаптации 1979 года 89% рейтинга «свежести» на основе 17 рецензий, тогда как версия 2004 года получила 68% на основе 25 рецензий.

Профильные сайты называют экранизацию довольно посредственной и короткой, тогда как персонажей критикуют за «отсутствие глубины».

Джон Андерсон, Wall Street Journal: «»Жребий» в новом воплощении пытается быть смешным и страшным в неуместные моменты».

Бенджамин Ли, Guardian: «Умело созданный, но чрезвычайно посредственный римейк, который ни разу не находит способа объяснить, почему роман нуждался в третьей адаптации».

Аарон Нойвирт, We Live Entertainment: «Через некоторое время просмотра я понял, почему фильм дебютирует на стриминге. Он не ужасен, но оставляет желать лучшего».

Том Йоргенсен, IGN: «Одна из самых обременительных экранизаций Стивена Кинга за последнее время».

Эрик Голдман: «Есть причина, по которой предыдущие версии «Жребия» были мини-сериалами на две ночи. Почти всем персонажам не хватает той глубины, которую они получили в книге, и она недостаточно эффективна для фильма ужасов».

В то же время некоторые рецензенты отмечают, что фильм неплох для разового просмотра в компании друзей, которые не знакомы с книжным творчеством Кинга (тогда как верным фанам вряд ли адаптация зайдет).

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«Жребий» базируется на легендарном вампирском романе Стивена Кинга 1975 года и повествует о писателе Бене Миерсе (Льюис Пуллман), который возвращается в родной город в поисках вдохновения для своей новой книги, однако обнаруживает, что городом завладел кровожадный вампир.

Срежиссировал фильм Гари Доберман («Анабель 3»), а среди остального актерского состава появляются Алфри Вудард (доктор Коди), Макензи Ли (Сюзан Нортон), Билл Кэмп (Мэтью Берк), Спенсер Трит Кларк (Майк Раерсон), Пилу Асбек (Стрейкер) и Джон Бенджамин Гики (отец Каллаган).