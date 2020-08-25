Электромобиль Lucid Air сможет заряжаться на скоростных зарядных станциях на 300 кВт, получая свыше 30 км хода за минуту зарядки (а фирменная домашняя станция поддерживает двустороннюю зарядку)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Две недели назад китайский автопроизводитель Lucid Motors заявил, что электрический седан Air способен проехать на одном заряде впечатляющие 832 км (EPA). Теперь же стало известно, что и заряжаться он будет не менее примечательно.

Итак, на скоростных зарядках постоянным током Lucid Air сможет получать до 20 миль (32 км) запаса хода благодаря обработке пиковой мощности заряда до 300 кВт (Level 3 DC) и 900 В архитектуре. Для сравнения, Tesla V3 Supercharger выдает максимальную мощность 250 кВт и обеспечивает до 15 миль (24 км) за минуту заряда. Заряжать электромобили Lucid с мощностью 300 кВт можно будет на скоростных зарядках сети Electrify America, обе компании совместно работали над соответствующим решением.

В свою очередь встроенный в электромобиль преобразователь мощностью 19,2 кВт предоставляет запас хода на уровне 80 миль (130 км) за час заряда (Level 2 AC). Для всех типов зарядки используется универсальный разъем CCS (Combined Charging System).

Помимо комплектного зарядного устройства Lucid Mobile Charging Cord компания также будет предлагать покупателям электромобиля домашнюю зарядную станцию Lucid Connected Home Charging Station с возможностью двусторонней зарядки (bi-directional charging). Благодаря данному решению владельцы электромобиля смогут не только заряжать его батарею, но также использовать Lucid Air в качестве резервного источника питания для дома (для экономии средств или в случае аварии у поставщика энергии). Система поддерживает сценарии Vehicle-to-Everything (V2X), Vehicle-to-Grid (V2G) и Vehicle-to-Vehicle (V2V).

Официальная презентация китайского электромобиля Lucid Air назначена на 9 сентября 2020 года. Недавно его вместе с братом-кроссовером засняли в Калифорнии без камуфляжа, что позволило предварительно оценить дизайн новинок.

Источник: Electrek