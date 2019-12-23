Электромобиль Tesla Model 3 в итоге может получить аккумулятор на 100 кВт•ч и режим быстрого ускорения Ludicrous Mode





Электромобили Tesla Model S и Model X можно приобрести с аккумулятором на 100 кВт•ч, тогда как сегодняшний максимум самого популярного электромобиля компании Model 3 — 75 кВт•ч. Еще до выхода младшего седана на рынок глава Tesla ясно дал понять, что варианта с аккумулятором емкостью 100 кВт•ч для него не планируется, объяснив это конструктивными ограничениями (колесная база автомобиля не позволяет установить батарею столь большого размера). Но вот сейчас появились сведения, что в итоге мы можем увидеть новую топовую Tesla Model 3 с аккумулятором на 100 кВт•ч. Косвенным подтверждением этого можно назвать обнаружение соответствущих строчек в исходном коде ПО автомобилей Tesla. Открытие сделал пользователь Twitter с ником @green.

Энтузиасту удалось раскопать в коде еще несколько интригующих строчек. Потенциальная новая Tesla Model 3 модельного ряда 2020 года вдобавок к аккумулятору на 100 кВт•ч может получить еще и режим быстрого ускорения Ludicrous Mode, являющийся эксклюзивной опцией топовых Model S и Model X. Также упоминается новая конфигурация «base plus AWD», новые варианты колес (включая 20-дюймовые диски Stiletto черном цвете) и новые датчики давления в шинах собственной разработки вместо использующихся сейчас сторонних от Continental.

Что касается обхода ранее упоминавшихся Маском ограничений, очевидно, что технологии не стоят на месте и характеристики современных литий-ионных аккумуляторов, за которые в этом году была присуждена Нобелевская премия по химии, постоянно улучшаются. Грядущий спорткар Tesla Roadster 2 должен получить аккумуляторный блок емкостью целых 200 кВт•ч, что обеспечит ему дальность хода на уровне впечатляющих 1000 км. С учетом этого блок на 100 кВт•ч для Model 3 — долгожданное улучшение, которое напрашивается само собой.

Разумеется, столь ранние предварительные сведения следует воспринимать с изрядной долей скепсиса, но Tesla, как известно, динамично меняет характеристики своих автомобилей в зависимости от конъюнктуры рынка и произведственных возможностей. И в целом вышеперечисленные потенциальные новшества выглядят вполне реальными и, определенно, интригуют.

Запас хода актуальных версий Model 3 Long Range и Performance с аккумуляторами на 75 кВт•ч составляет соответственно 518 км и 500 км (по протоколу EPA). То есть, с повышением емкости до 100 кВт•ч можно рассчитывать на существенную прибавку в 20-30% и запас хода на уровне до 700 км. В будущем Tesla вполне может использовать это и снижение цен, чтобы подтолкнуть продажи Model 3, которая и без того сейчас неплохо продается, еще выше.

Источник: Twitter