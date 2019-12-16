Электронные водительское удостоверение и техпаспорт — только начало. На очереди запуск цифрового паспорта в смартфоне





Сегодня должна выйти первая бета-версия горячо ожидаемого многими приложения «Дія» в рамках нашумевшей инициативы «Держава в смартфоні», в котором в итоге планируют объединить все государственные онлайн-сервисы. К слову, на бета-тест записалось более 58 тыс. человек при 20 тыс. выделенных мест.

Стартовыми возможностями, как известно, выступают электронные версии водительских прав и техпаспорта на автомобиль, на базе которых и будет проходить поэтапное тестирование. Ранее мы слышали, что в перспективе в приложении должны появиться и другие важные документы, включая студенческий билет, налоговый номер и паспорт. Как оказалось, в правительстве уже вовсю обсуждают возможность запуска электронного паспорта в смартфоне. По крайней мере, так в недавнем интервью «Европейской правде» заявил руководитель Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк.

«Мы предлагаем сделать электронное удостоверение личности, то есть ID-карту в смартфоне. Мы сейчас обсуждаем уровни доверия, то есть где этот «виртуальный паспорт» может быть использован, когда необходимо будет использовать цифровую подпись и в каких ситуациях нужно будет предъявлять физический документ или приложить его к чему-то», — приводит точные слова Соколюка источник.

По словам чиновника, после запуска соответствующей электронной услуги отпадет необходимость ждать, пока будет готова физическая пластиковая ID-карта. В то же время он признает, что электронная версия документа полноценной заменой физической ID-карты не будет. То есть, список возможностей будет отличаться, например, за границу по электронной версии ID-карты не выедешь. Напомним, только Турция и Грузия пускают украинцев по внутреннему паспорту в виде ID-карты.

Источник: ЭП