Elemental — следующий мультфильм Pixar. Он выйдет 16 июня 2023 года

Студия Pixar раскрыла первые детали сюжета предстоящего полнометражного мультфильма под названием Elemental. Дата выхода в прокат — 16 июня 2023 года. Режиссером картины выступает Питер Сон (известен по мультикам «Базз Лайтер», «ВАЛЛ·И» и другим). Главные герои мультика — Эмбер и Уэйд, которые, естественно, представляют собой противоположности: огонь и воду.

«В городе, где жители огня, воды, земли и воздуха живут вместе, пламенная молодая женщина и плывущий по течению парень вот-вот обнаружат нечто элементарное: как много у них на самом деле общего. Режиссер Питер Сон и продюсер Денис Рим, Disney и Pixar Elemental. Релиз состоится 16 июня 2023 года», — сказано в публикации Pixar Animation Studios.

Таким образом, Elemental выйдет почти через год после грядущего мультика «Базз Лайтер», спин-оффа «Истории игрушек». Картина появится кинотеатрах США 17 июня.