Эмбер Херд поблагодарила фанов за «огромную поддержку» и «любовь» к сиквелу «Аквамена» — несмотря на «уменьшение» ее роли в фильме

Актриса опубликовала в соцсетях фото со съемок фильма «Аквамен и потерянное царство» и написала слова благодарности поклонникам.

Публикация примечательна тем, что в 2022 году во время судебных баталий с Джонни Деппом Эмбер Херд заявляла, что Warner Bros. «не хотели включать ее в продолжение» из-за последствий развода. Она также сказала, что ее роль в сиквеле «уменьшили», а некоторые сцены «отобрали».

«После всего этого «Аквамен 2» произвел фурор. Благодарю моих фанатов за огромную поддержку и любовь к Мере, которая вернулась в «Аквамен», — написала Херд.

Херд, как и многие другие звезды, такие как Николь Кидман и Яхья Абдул-Матин II, не привлекала внимание к фильму — в рекламу попали только главные актеры Джейсон Момоа и Патрик Уилсон. С момента дебюта в декабре «Аквамен и потерянное царство» собрал всего $85 млн в США и $173 млн в международном прокате.

Режиссер Джеймс Ван заявлял, что сиквел не будет сосредотачиваться на Мере и Аквамене, как это было в первом фильме. Вместо этого внимание перенесли на отношения короля Атлантиды с его сводным братом-злодеем Ормом Мариусом.

«Я рассказывал об этом с самого начала», — сказал Ван. «Первый «Аквамен» был путешествием Артура и Меры. Вторым фильм – Артур и Орм. Первый был романтической приключенческой лентой, тогда как второй — «бромантической».

За несколько недель до выхода сиквела, Variety, ссылаясь на обнародованные записки психотерапевта Херд, написал, что актриса жаловалась на то, что Момоа якобы появлялся пьяным на съемочной площадке, одевался как Джонни Депп и добивался того, чтобы ее убрали из фильма. Актриса также утверждала, что не чувствовала поддержки Вана во время съемок.