Эмма Коррин о роли в «Дэдпул и Росомаха»: «Не ожидала, что придется сделать это с любимцем фанатов»

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Актриса Эмма Коррин, сыгравшая роль Кассандры Новы в фильме «Дэдпул и Росомаха», рассказала о своих эмоциях относительно убийства популярного персонажа в новом блокбастере киновселенной Marvel.

Осторожно, дальше спойлеры!

Новый супергеройский фильм «Дэдпул и Росомаха» впечатляет количеством камео. Среди них — появление Крис Эванс в роли Джонни Шторма, известного как Человек-факел из «Фантастической четверки».

Однако персонаж Эванса недолго радовал зрителей. Злодейка Кассандра Нова в исполнении Эммы Коррин быстро лишила его жизни. Актриса поделилась с GQ, что ей было «очень неловко» исполнять эту сцену. Коррин рассказала о своих ощущениях во время премьерного показа в Линкольн-центре в Нью-Йорке:

«Мне было так неловко, когда мы смотрели фильм. Зал был полон фанатов, все радовались появлению Эванса на экране. А через три минуты я его убиваю. Я буквально пряталась в кресле».

Кроме Эванса, в фильме появились и другие актеры из предыдущих проектов Fox: Дженнифер Гарнер в роли Электры, Уэсли Снайпс как Блэйд и Ченнинг Татум в роли Гамбита, которую он должен был сыграть раньше, но возможность выпала только сейчас.

Коррин высоко оценила умение Marvel работать с камео:

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«Они дают зрителям то, чего они хотят. Но не используют камео безосновательно. Каждое появление имеет смысл, и я надеюсь, люди это почувствуют».

«Дэдпул и Росомаха» установил рекорд кассовых сборов для фильмов с рейтингом R. Однако критики разделились в оценках новой ленты Marvel.

Источник: Ign

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