Epic Games бесплатно отдает квест-приключение с 95% рейтингом

Epic Games Store запустил новую еженедельную раздачу с двумя играми, где одну из них хорошо знают любители квестов — она имеет 95% положительных отзывов в Steam.

Вторая — самая свежая аркада 2023 года, которую высоко оценили фанаты локальных и онлайн-заруб. Она в Steam имеет 92% положительных отзывов на основе более тысячи рецензий. Оба тайтла изменили предыдущую раздачу, где дарили сюрреалистическое приключение Figment 2: Creed Valley и гибрид шутера с аркадой Sky Racket.

Первая бесплатная игра — Machinarium. Это point-and-click приключение о маленьком роботе Йозефе, который отправляется спасать свою подругу от бандитов в городе машин. Сюжет подается без диалогов — все через картинки, анимацию и музыку. Вы решаете головоломки, взаимодействуете со странным механическим миром и узнаете историю. Это очень атмосферная игра, в которой каждая ржавая деталь кажется живой Важно: Machinarium уже когда-то раздавали, поэтому возможно, она уже лежит в вашей библиотеке.

Вторая — Make Way. Это аркадные гонки с видом сверху, где вы не просто соревнуетесь, но и сами строите трассу. После каждого раунда выбираете новые элементы — петли, ловушки, обрывы, и путь меняется на лету. В гонке могут участвовать до шести человек, локально или онлайн. Есть оружие, хаотичные препятствия и множество веселых моментов.

Обе игры уже можно забрать в Epic Games Store бесплатно. Раздача традиционно продлится до следующего четверга — 4 сентября — до 18:00 по Киеву.