Epic Games раздает RPG, которую номинировали как лучшую инди-игру 2020 года

Epic Games начала новую неделю традиционной раздачи тайтлов — на этот раз платформа дарит две игры. Одна из них RPG в 2D, которая рассказывает о воине-экзорцисте.

Два проекта имеют совершенно разную атмосферу: одна из них мрачная в стиле традиционной китайской живописи, а другая яркая и вдохновленная бразильским мультсериалом. Речь идет о Eastern Exorcist и Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy.

Eastern Exorcist — 2D action-RPG с элементами метроидвании, которая похожа на традиционную китайскую живопись тушью. Игрок берет на себя роль экзорциста, который путешествует по миру, полному демонов, проклятий и ужасов. Боевая система сочетает парирование, контратаки и тайминг.

Тайтл предлагает два отдельных сюжетных пути с разными героями, каждый с собственными боссами, локациями и моральными дилеммами. Кроме основного сюжета, главный герой возвращается к предыдущим локациям и открывает новые способности — это и есть элементы метроидвании. Именно она была номинирована на звание лучшей инди-игры 2020 года.

Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy — яркая приключенческая point-and-click игра, вдохновленная сериалом «Брат Жорела». Здесь главный герой отправляется в космическое путешествие вместе с Братом Жорела. На их пути встречаются абсурдные истории, странные персонажи и юмор, граничащий с сюрреализмом. Игра имеет яркий мультяшный стиль, простое управление и три эпизода, каждый с собственной историей и вызовами. А вот механики сочетают интерактивные диалоги, мини-игры, коллекционирование наклеек и исследования локаций.

Раздача Epic Games завершится 2 октября в 18:00. Отдельно добавим, что через несколько дней стартует большая осенняя распродажа в Steam. А тем временем еще несколько дней доступна тематическая акция от Capcom, где по хорошим скидкам есть линейка Resident Evil, Devil My Cry и другие хиты.