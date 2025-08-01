Новости Игры 01.08.2025 comment views icon

Epic Games Store бесплатно отдает одну из самых высоко оцененных игр в 2025 году

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Epic Games Store бесплатно отдает одну из самых высоко оцененных игр в 2025 году

Epic Games Store обновила традиционную раздачу — сейчас платформа раздает две игры. Среди них проект от легендарной студии, о которой очень лестно отзываются пользователи.

Бесплатная раздача завершится в 18:00 в следующий четверг 7 августа. После этого геймеры смогут забрать симулятор диспетчера экстренной службы 112 Operator и экшен о гонках Road Redemption.

Итак, первый тайтл из раздачи имеет название Pilgrims — это игра в жанре приключенческого квеста с элементами головоломки и интерактивной сказки. Она рассказывает о путешественнике, которому надо поймать птичку и обменять ее на лодку. Но схватить крылатое существо будет очень трудно.

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Что особенно интересно в ней — инди-арт стиль с ручной рисованной графикой, который напоминает иллюстрации к (жутким) детским книжкам. Pilgrims выпустила чешская студия Amanita Design, которая известна по квестам Samorost, Machinarium и другим. В Steam 96% пользователей положительно оценили игру, а на Metacritic оценка ниже — 73 баллов.

Также Epic Games Store раздает Keylocker — микс ритм-игры и JRPG с графикой в стиле киберпанка, вдохновленная Chrono Trigger и Mario & Luigi RPG. По сюжету, в далеком будущем на Сатурне запрещена музыка. Героиня ВоВо выступает против режима и подпольно создала группу. Свой опасный путь к поиску правды она разделяет с другом — роботизированным барабанщиком.

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Игровой процесс выглядит так: надо выбрать класс (Hacker, Samurai, Sequencer), влияющий на сюжет, а затем вступать в бои. Но они не станут неожиданным сюрпризом, потому что на карте видно врагов. Пользователи положительно отзываются о визуальном стиле, музыке и боевой системе. Однако критикуют за повторяемость боев и сложность. В Steam игра имеет 87% положительных отзывов, а на Metacritic — 69/100.

Параллельно в Steam продолжается фестиваль гонок, где можно найти тайтлы от драйвовых аркад до реалистичных автосимуляторов. ITC традиционно подготовило подборку игр от ₴18 до почти ₴500.

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