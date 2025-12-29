Новости Игры 29.12.2025 comment views icon

Epic Games Store бесплатно отдает партийную ретро-RPG с рейтингом 93%

Маргарита Юзяк

Epic Games Store безплатно віддає партійну ретро-RPG з рейтингом 93%

Epic Games Store обновил ежедневную праздничную раздачу — на этот раз магазин бесплатно отдает партийную ретро-RPG, где надо управлять отрядом авантюристов.

Забрать игру можно до сегодня, 29 декабря, 18:00. После этого ее заменит другая ежедневная игра в рамках праздничной акции, которая продлится до 31 декабря включительно. Новая раздача пришла на замену JRPG в стиле Pokémon — Cassette Beasts, что Epic Games дарил днем ранее.

Речь идет о SKALD: Against the Black Priory, вышедшая в мае 2024 года и получившая в Steam 93% очень положительных отзывы. Это инди-RPG, визуально напоминающая старые Ultima или Baldur’s Gate, но при этом с более современным геймплеем. Вы создаете героя и шаг за шагом погружаетесь в темный мир с лавкрафтовским настроением. История раскрывается через исследования, разговоры с персонажами и выборы, которые делает ваш отряд.

Epic Games Store безплатно віддає партійну ретро-RPG з рейтингом 93%Epic Games Store безплатно віддає партійну ретро-RPG з рейтингом 93%Epic Games Store безплатно віддає партійну ретро-RPG з рейтингом 93%Epic Games Store безплатно віддає партійну ретро-RPG з рейтингом 93%

Бои происходят пошагово: надо учитывать способности персонажей и правильно их применять. Но все не сводится только к схваткам. Большую часть времени занимают разговоры с другими героями, выполнение заданий и выбор в сложных ситуациях, где нет очевидного «правильного» ответа.

Основная кампания SKALD занимает примерно 20 часов. Если проходить побочные квесты и исследовать мир внимательнее, то можно наиграть 30+ часов. Также можно отдельно приобрести DLC под названием Reinforcement Pack за ₴92, которое добавляет больше вариантов для прохождения. Почему-то в Steam пока доступна только основная игра без дополнения и саундтрек.

Epic Games Store продолжает ежедневную раздачу игр до конца года. Уже сегодня в 18:00 платформа откроет следующий секретный тайтл.

