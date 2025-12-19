Новости Игры 19.12.2025 comment views icon

В Epic Games Store началась ежедневная раздача игр — каждая доступна по 24 часа

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

В Epic Games Store почалась щоденна роздача ігор — кожна доступна по 24 години

В Epic Games Store официально стартовала ежедневная раздача игр в честь рождественско-новогодних праздников. Магазин держит в секрете «подарки», которые будет раздавать ближайшие полторы недели.

Формат простой: одна бесплатная игра доступна ровно 24 часа, после чего ее сменяет следующая. Обновление будет ежедневно в 18:00 по киевскому времени до 31 декабря включительно. Вместо названий и скриншотов в магазине показывают только завернутые «подарки», поэтому заранее неизвестно, какую именно игру откроют следующей. Ранее инсайдер «сливал» полный список игр, но, к сожалению, он не подтвердился

В 2024-м Epic за две недели раздала более десятка игр, среди которых Dredge, Control и Sifu. У 2022 году настоящий аншлаг вызвала раздача Death Stranding. А еще до 18 декабря этого раздавали Hogwarts Legacy, сейчас же раздача обновилась.

Первой игрой в этой серии стала Jotunnslayer: Hordes of Hel. Это roguelike-экшн в формате арены с элементами horde survival. Игра вышла в полноценный релиз 3 сентября после периода раннего доступа. События разворачиваются в мрачных мирах скандинавской мифологии, где игрок берет на себя роль «проклятого героя», который должен пройти испытания богов и заслужить титул Jotunnslayer.

В Epic Games Store почалась щоденна роздача ігор — кожна доступна по 24 годиниВ Epic Games Store почалась щоденна роздача ігор — кожна доступна по 24 годиниВ Epic Games Store почалась щоденна роздача ігор — кожна доступна по 24 годиниВ Epic Games Store почалась щоденна роздача ігор — кожна доступна по 24 години

Геймплей построен вокруг быстрых боев с бесконечными волнами врагов, постоянного усиления персонажа и выбора божественных благословений. Каждый герой имеет собственные способности и оружие, что поощряет экспериментировать со сборками. По ощущениям это что-то между Vampire Survivors и Diablo, но с акцентом на темную атмосферу, боссов и постепенное наращивание силы.

Так что не пропускайте такую ежедневную акцию, если хотите больше бесплатных проектов. Вам достаточно лишь заходить в Epic Games Store раз в день и забирать очередную «таинственную» игру.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Сценарист и геймдизайнер Kingdom Come: Deliverance 2 создаст квесты для Witcher 4
Epic Games Store запустил систему подарков — покупай игру и отправляй другу
Sega предлагает фанам Like a Dragon жениться на Кирю или Маджиме за $1000
Создатель Fallout: современные игры страдают от попыток "быть всем для всех", раньше они были более нишевыми
"Выйдет также на ПК": разработчики Horizon Steel Frontiers разъясняют детали выпуска и геймплея после противоречивого анонса
Создатели The Outer Worlds 2 высмеяли владельцев премиум-издания: "Вы причина, почему работает наш маркетинг"
Теперь только на ПК: EA "убивает" мобильную The Sims спустя 8 лет после запуска
В Украине введут временные и финансовые лимиты на азартные игры, — Минцифры
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали об изменениях в патче 1.7: пейте энергетик аккуратнее
С тем же юмором и жестокостью: сериал "Пацаны" анонсировал собственную видеоигру
Игру можно уничтожить в один клик: Steam удалил хоррор с 82% рейтинга из-за единственной жалобы
Правительство США использовало арты Halo для призывов "уничтожения" иммиграции
До увольнения 34 разработчиков Rockstar устроила "репрессии" в Slack: запрет эмодзи и "внерабочих" тем
В S.T.A.L.K.E.R. 2 добавят "легкий дождь" и радугу со следующими патчами
Это не Леон: GameStop "засветил" второго игрового персонажа Resident Evil Requiem
Это наверняка новая Divinity: тайну загадочной инсталляции TGA раскрывают торговые марки
Epic побеждает Google: Play Store и Android станут более открытыми для разработчиков, комиссии упадут до 9%
Ютубер тестирует AAA-игры на Apple iPad Pro M5: Death Stranding в 1080p без масштабирования и троттлинга
Larian впервые раскрыла официальные продажи Baldur's Gate 3 — более 20 млн копий
В GOG добавили S.T.A.L.K.E.R. G.A.M.M.A. — теперь мод можно установить в один клик
В Steam стартовала "Черная пятница" со скидками до -90% — Ghost of Tsushima, DOOM и другие
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить