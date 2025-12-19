В Epic Games Store началась ежедневная раздача игр — каждая доступна по 24 часа

В Epic Games Store официально стартовала ежедневная раздача игр в честь рождественско-новогодних праздников. Магазин держит в секрете «подарки», которые будет раздавать ближайшие полторы недели.

Формат простой: одна бесплатная игра доступна ровно 24 часа, после чего ее сменяет следующая. Обновление будет ежедневно в 18:00 по киевскому времени до 31 декабря включительно. Вместо названий и скриншотов в магазине показывают только завернутые «подарки», поэтому заранее неизвестно, какую именно игру откроют следующей. Ранее инсайдер «сливал» полный список игр, но, к сожалению, он не подтвердился

В 2024-м Epic за две недели раздала более десятка игр, среди которых Dredge, Control и Sifu. У 2022 году настоящий аншлаг вызвала раздача Death Stranding. А еще до 18 декабря этого раздавали Hogwarts Legacy, сейчас же раздача обновилась.

Первой игрой в этой серии стала Jotunnslayer: Hordes of Hel. Это roguelike-экшн в формате арены с элементами horde survival. Игра вышла в полноценный релиз 3 сентября после периода раннего доступа. События разворачиваются в мрачных мирах скандинавской мифологии, где игрок берет на себя роль «проклятого героя», который должен пройти испытания богов и заслужить титул Jotunnslayer.

Геймплей построен вокруг быстрых боев с бесконечными волнами врагов, постоянного усиления персонажа и выбора божественных благословений. Каждый герой имеет собственные способности и оружие, что поощряет экспериментировать со сборками. По ощущениям это что-то между Vampire Survivors и Diablo, но с акцентом на темную атмосферу, боссов и постепенное наращивание силы.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Так что не пропускайте такую ежедневную акцию, если хотите больше бесплатных проектов. Вам достаточно лишь заходить в Epic Games Store раз в день и забирать очередную «таинственную» игру.