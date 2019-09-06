Epic Games Store бесплатно раздаёт игры The End is Nigh и ABZU





Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store устроил очередную раздачу игр для своих пользователей. На этой неделе предлагаются игры The End is Nigh и ABZU. Бесплатная раздача продлится до 12 сентября.

End Is Nigh — это масштабный приключенческий платформер, в котором игровому персонажу придётся часто умирать, но это ничего, ведь он, вероятно, и так уже мёртв. По сюжету игры, главный герой так заигрался на консоли, что пропустил апокалипсис. А когда Эш обнаружил, что у него сломался картридж с любимой игрой, то решил найти себе чтобы поиграть во что-нибудь ещё с другим человеком. Но все умерли. Потому друга предстоит в буквальном смысле создавать из останков существ, населявших когда-то мир. Игру End Is Nigh можно получить по следующему адресу.

Второй проект – ABZU – более позитивный и красочный. Это приключение в подводном мире, где игроку предстоит заниматься дайвингом. В игре нужно будет погружаться в живописный мир океана, полный загадок и ярких красок. При этом можно увидеть уникальные виды животных, создать мощную связь с морскими жителями, найти древние секреты, которые лежат в забвении на дне. Однако нужно быть осторожным, в морских пучинах игрока ждёт опасность. Название «ABZÛ» взято из древних мифологий. «AB» означает «вода», а «ZÛ» означает «знать». ABZÛ — это океан мудрости. Игру ABZU можно получить по следующему адресу. Также предлагаем ознакомиться с обзором этой игры в одном из предыдущих материалов.