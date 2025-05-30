Epic Games Store раздает Tiny Tina’s Wonderlands и Limbo — обе можно забрать до 5 июня

Традиционная раздача Epic Games Store продолжается — на этой неделе в списке спин-офф шутер Tiny Tina’s Wonderlands и платформер Limbo.

Предложение действует до 5 июня включительно, поэтому у желающих есть неделя, чтобы забрать обе игры в библиотеку. Для тех, кто не знаком с этими проектами, то кратко опишем их.

Tiny Tina’s Wonderlands — это фэнтезийный спин-офф популярной серии Borderlands. Главную роль здесь играет Тина — взрывная (во всех смыслах) героиня, выступающая в роли мастера подземелий. Игроки создают собственного персонажа, выбирая из шести классов, и вместе с ней отправляются в приключения. В геймплее смешаны стрельба от первого лица, заклинания, рукопашные атаки и легкие RPG-элементы. Можно играть как в одиночку, так и в кооперативе — игра поддерживает до четырех игроков в локальном или онлайн-мультиплеере.

Limbo — это камерная игра с другим настроением. Это платформер-головоломка, где вы управляете безымянным мальчиком, который ищет пропавшую сестру в странном, тревожном мире. В Limbo нет диалогов или интерфейса — только минималистичное визуальное оформление, ловушки, существа и головоломки. У игрока есть только базовые действия: движение, прыжок и взаимодействие — и максимум креатива, чтобы проходить испытания.

Раздача уже активна, и по традиции таинственных игр Epic названия следующих проектов не раскрываются до завершения текущей акции. Что будет дальше — узнаем после 5 июня 18:00, когда таймер обновится. Также еще несколько часов в Steam активная раздача эпизода Hitman.

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Источник: Neowin