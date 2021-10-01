Epic Games запретила пользователям из Беларуси покупать игры в своем магазине

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Epic Games больше не разрешает пользователям из Беларуси покупать игры в своем онлайн-магазине. О проблемах сообщили читатели dev.by.

При попытке купить игру в цифровом магазине Epic Games с белорусских аккаунтов в магазине появляется ошибка: «Сожалеем, но с вашей учетной записи нельзя совершать покупки».

Ошибка появляется только при попытке совершить финансовые операции в магазине, тогда как бесплатные раздачи игр для белорусов по-прежнему доступны.

Запрет может быть связан с экспортными ограничениями США. На сайте Epic Games говорится, что покупки в магазине недоступны «регионов, находящихся в списке экспортных ограничений Соединенных Штатов». В августе 2021 года Беларусь была внесена в «черный» список.

В службе поддержки Epic Games не ответили на запрос источника с просьбой прокомментировать ситуацию.

В сентябре появились сообщения, что Xiaomi удаленно блокирует смартфоны в Крыму и других регионах, которые находятся под экспортными санкциями США. Позже в компании объяснили, что это была «временная мера» по борьбе с незаконным ввозом устройств.