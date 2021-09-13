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Сообщения о блокировках смартфонов Xiaomi в Крыму и других регионах с ограничениями на экспорт начали накапливаться в соцсетях и крупных форумах, включая Facebook, Reddit и Twitter.

Судя по жалобам, Xiaomi прибегла к удаленной блокировке своих смартфонов в оккупированном Крыму, Кубе, Иране, Сирии, Северной Корее и Судане. На экране устройств отображается уведомление следующего содержания:

«Политика Xiaomi не разрешает продажу этого продукта или его предоставление на территории, на которой вы пытались его активировать. Пожалуйста, свяжитесь напрямую с продавцами для дополнительной информации».

Блокировка распространяется на устройства, активированные непосредственно в странах и регионах, которые находятся под экспортными санкциями США. При этом телефоны, активированные перед ввозом в других странах из «белого списка», судя по всему, не блокируются. Также проблема обошла тех, кто установил кастомные прошивки Android.

Стоит отметить, что в условиях пользовательского соглашения Xiaomi четко указывает (пункт 14.2), что покупателям запрещается экспортировать телефоны в определенные регионы. Однако о возможности блокировки из-за региональных ограничений там ничего не говорится.

Напомним, не так давно сама Xiaomi оказалась под угрозой блокировки в США из-за подозрения в связях с коммунистической партией и китайскими военными, но в итоге обвинения с китайского производителя были сняты.