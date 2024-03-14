Epic просит судебного запрета Apple App Store, потому что там внешние платежи все еще антиконкурентные

Epic Games еще не закончила судиться с Apple. Решение 2021 года заставило Apple позволить разработчикам приложений из App Store ссылаться на внешние платежные системы, и теперь Epic подала ходатайство к судье с просьбой выполнить это решение.

Epic утверждает, что обновленная политика Apple в отношении разработчиков, которая все еще оставляет комиссию 27% с внешних платежей (или 12% для малых разработчиков), все еще является неоправданной. Epic утверждает, что эти сборы «по сути такие же», как и те, которые компания взимает за использование своей платежной системы, передаёт The Verge.

Кристиан Оуэнс, основатель платежной системы Paddle, и Бенджамин Саймон, основатель фитнес-приложения Down Dog для iOS, согласились с этим в заявлениях, также поданных Epic. Оуэнс назвал выбор, предложенный Apple, «иллюзорным», а Саймон заявил, что его компания Yoga Buddhi Co. все равно будет вынуждена взимать большую плату за подписку на iOS-версию, чем на веб-версию.

Epic также утверждает, что Apple требует от разработчиков использовать определенный «стиль простой кнопки», которая, по словам Epic, «вообще не является кнопкой» и нарушает судебный запрет Apple, запрещающий разработчикам указывать клиентам альтернативные платежные «кнопки, внешние ссылки или другие призывы к действию».

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!