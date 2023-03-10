Epic рассказала о пользе от бесплатной раздачи игр и запустила в Epic Games Store инструменты самостоятельной публикации для разработчиков

Epic намерена и далее еженедельно раздавать бесплатные игры пользователям своего магазина Epic Games Store. И сейчас компания поделилась некоторыми подробностями этого процесса.

С момента запуска Epic Games Store в конце 2018 года Epic потратила миллионы долларов на раздачи игр, чтобы привлечь новых пользователей и поддержать свой зарождающийся магазин игр. Первоначально она раздавала бесплатную игру каждые две недели, а в июне 2019 года увеличила частоту раздач до каждой недели.

В компании считают, что бесплатные раздачи приносят пользу не только ей самой, но и игрокам, и разработчикам. Даже маленькие игры в неделю бесплатной раздачи привлекают 6-7 млн заявок, а для крупных проектов этот показатель достигает 20-25 млн. При этом у разработчиков появляются не только новые бесплатные игроки. По словам Тима Суини, разработчики видят прирост продаж как в Epic Games Store, так и в конкурирующем магазине Steam. В любом случае разработчики получают фиксированную плату от Epic за бесплатную раздачу. Так что они зарабатывают деньги, несмотря ни на что.

Что касается игроков, то они могут пополнить свои коллекции новыми играми, что особенно актуально для жителей развивающихся стран. Выгода Epic Games состоит в том, что она привлекает пользователей к своему магазину, часть из которых переключает внимание со Steam, продолжая использовать игры Epic, такие, как Fortnite или Rocket League.

Эти усилия компании приносят свой результат. Количество ежедневно активных пользователей её платформы достигло в 2022 году нового пика на уровне 34,3 млн. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 31,1 млн. В то же время количество ежемесячно активных пользователей за год возросло с 62 млн до 68 млн. Расходы потребителей на сторонние приложения в 2022 году составили $355 млн, что на 18% больше показателя предыдущего года. При добавлении в общий котёл расходов на собственные игры общая сумма увеличивается до $820 млн, снижение по сравнению с предыдущим годом составило 2%. В основном это связано с плохими показателями Fortnite. По словам Суини, после окончания пандемии количество ежемесячно активных игроков осталось практически неизменным, но общее время игры и расходы игроков снизились.

Дополнительно Epic Games поделилась подробностями о запуске инструментов самостоятельной публикации для разработчиков Epic Games Store. Они длительное время проходили закрытое бета-тестирование, а теперь стали доступны для широкой аудитории. Предполагается, что это позволит увеличить количество игр в магазине.

При самостоятельной публикации игр в Epic Games Store разработчики должны выполнять несколько условий. Так, многопользовательские проекты должны обеспечивать возможность кроссплатформенной игры на всех витринах ПК. Кроме того, в играх запрещено использование порнографического содержания, ненавистнического или дискриминационного контента.

Что касается требований к качеству игр, компания заявила следующее:

«Epic оставляет за собой право отклонять игры, которые, по нашему мнению, не являются достаточными по качеству и функциональности».

Источник: The Verge, Gamesindustry