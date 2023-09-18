Эрдоган зовет Маска строить следующий завод Tesla в Турции – Илон «кивает» и смотрит в сторону Саудовской Аравии и Индии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Маском в Нью-Йорке во время визита в США на Генеральную Ассамблею ООН.

«‎Напоминая, что благодаря выходу турецкого электромобиля Togg, Tesla вышла на турецкий рынок, Эрдоган призвал компанию построить свой седьмой завод в Турции», — сообщило турецкое государственное информационное агентство Anadolu со ссылкой на управление коммуникаций страны.

Эрдоган также предложил SpaceX сотрудничать с турецкой космической программой и пригласил миллиардера на Teknofest — крупнейший авиационный, аэрокосмический и технологический фестиваль Турции, который пройдет с конца сентября по конец октября этого года.

Илон ответил, что ряд турецких поставщиков уже работают с Tesla, и что Турция является «‎одним из важнейших кандидатов на его следующий завод».

В настоящее время у Tesla пять заводов (шестой строят в Мексике). В мае Маск заявил, что, скорее всего, выберет место для нового предприятия до конца года. Сообщается, что он уже общался с индийскими правительственными чиновниками об открытии завода по производству недорогих электромобилей в Индии, а также ведет переговоры с Саудовской Аравией.

Эрдоган и Маск также обсудили сотрудничество в области искусственного интеллекта и спутникового интернет-сервиса SpaceX. Сообщается, что Илон выразил заинтересованность в получении необходимой лицензии от правительства Турции на эксплуатацию Starlink в стране с населением в 85 миллионов.

В последние десятилетия Турция позиционировала себя как крупный производственный центр на перекрестке Европы и Азии. В период с 2012 по 2022 год доля промышленности в ВВП страны выросла примерно до 19%, и этот показатель стремятся увеличить до 21% к концу этого года в рамках промышленно-технологической стратегии, которая также включает в себя государственную поддержку предпринимателей, усиление законодательства об интеллектуальной собственности и значительные инвестиции в STEM-образование и технологические стартапы.

36% промышленного экспорта Турции составляет среднетехнологичная продукция и 3% – высокотехнологичная. К концу 2023 года страна планирует увеличить долю среднетехнологичной экспортной продукции до 44%, а высокотехнологичной – до 6%.

В последние годы Турция отметилась, в частности, в оборонных технологиях. В 2022 году она достигла рекордного объема экспорта вооружений в $4,4 миллиарда, что превышает годовой оборонный бюджет некоторых европейских стран. Правительство страны стремится довести эту цифру до $6 миллиардов в 2023 году.

Оборот оборонной промышленности страны в общей сложности в прошлом году составил $10 миллиардов, и всего здесь расположено около 2000 компаний, работающих в этом секторе. Беспилотник Bayraktar TB2 местного производства получил популярность после того, как украинские войска использовали его против российских войск — о чем, собственно, также упомянул Эрдоган во время встречи с Маском. Тот ответил, что слышал о нем.

Что касается производственного сектора в целом, то Турция ожидает ежегодно инвестировать от $1 до $1,5 миллиарда для интеграции решений индустрии 4.0 (что касается четвертой промышленной революции и цифровой трансформации производственных отраслей) в производственный процесс.

Однако экономика Турции в последние несколько лет находится на нисходящей спирали, поскольку сокращение резервов иностранной валюты и постоянный отказ Эрдогана повысить процентные ставки на фоне быстрого роста привели к сильному ослаблению валюты и облачной инфляции. Центральный банк страны в последние месяцы приложил усилия, чтобы изменить курс, постепенно повышая процентные ставки, хотя стоимость валюты пока не улучшилась.

Собственная валюта Турции, лира, снизилась на 30% по отношению к доллару с начала года и потеряла 78% своей стоимости по отношению к доллару за последние 5 лет. Стремление Эрдогана увеличить иностранные инвестиции в страну – от разговоров с генеральными директорами, такими как Маск, до торговых и инвестиционных соглашений с богатыми арабскими государствами Персидского залива – выглядит частью усилий, направленных на реанимацию финансов страны.

Источник: CNBC