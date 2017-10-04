ЕС подаст в суд на Ирландию из-за налоговых преференций для Apple

После проведения расследования Еврокомиссия обвинила компанию Apple в использовании схем для оптимизации (или уклонения от уплаты) налогов.

Регуляторы обвинили Apple в использовании дочерних предприятий в Ирландии (место регистрации европейской штаб-квартиры Apple) с целью избежать уплаты налогов за доходы, полученные за пределами США. Европейская комиссия утверждает, что корпоративный сговор компании Apple в Ирландии позволяет рассчитать прибыль и суммы налогов, используя более благоприятные методы бухгалтерского учета. Хотя Apple генерирует около 55% своих доходов за пределами США, ее внешняя налоговая ставка составляет около 1,8%. В случае применения более жестких стандартов бухгалтерского учета, Apple предстоит платить налоги в размере 12,5% на $64,1 млрд прибыли, полученной в промежуток времени с 2004 года по 2012 год. В таком случае, сумма доначисленных неуплаченных налогов может исчисляться $8 млрд.

Но время шло, компания Apple не торопилась платить налоги по более высокой ставке, и к августу 2016 года ЕС потребовал у Apple доплатить в пользу Ирландии уже €13 млрд налогов с процентами (+€1-2 млрд), недополученных по «ирландской схеме» за период с 2003 по 2014 годы. Указанная сумма является рекордной среди всех когда-либо накладываемых ЕС санкций на технологические компании.

Более того, вслед за Ирландией о возможности требования недоплаченных налогов у Apple задумались Франция, Италия, Австрия и другие страны ЕС. При этом совокупная величина выплат уже исчислялась €19 млрд.

И вот, эта история получила продолжение, причём, достаточно необычное. ЕС снова высказывает недовольство «ирландской налоговой схемой». Но на этот раз претензии предъявляются не к Apple или какой-либо другой компании из-за оптимизации налогов, а к самой Ирландии из-за таких налоговых преференций.

Так, Европейский союз подаст в Европейский суд на Ирландию из-за того, что правительство это страны не взыскало с компании Apple €13 млрд незаконно начисленных налоговых субсидий. Об этом завила член Еврокомиссии по конкуренции Маргрете Вестагер.

«Прошло больше года с тех пор, как Еврокомиссия приняла это решение, а Ирландия до сих пор не взыскала деньги», — заявила Вестагер.

Ранее Европейская Комиссия постановила, что данный вопрос должен быть решён к 3 января 2017 года.

Отметим, в соответствии с договорами ЕС, Комиссия может подавать в суд ЕС на страны-члены, которые, по ее мнению, не выполняют обязательства. Если они не соблюдают последующее постановление суда, они могут столкнуться со штрафами.

Источник: «Лига.Бизнес», politico