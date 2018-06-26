«Еще лучше, чем “Такси 3”»: DARPA разработало гибридное колесо-гусеницу, способное менять форму на ходу [Видео]

Передвижение по пересеченной местности накладывает разного рода ограничения и зачастую обязывает инженеров идти на разного рода компромиссы. Чаще всего «отыгрываются» на скорости. В агентстве DARPA, из недр которого в свое время выросла глобальная сеть Интернет, похоже, придумали кое-что, что может существенно улучшить будущие внедорожники.

Совместно с исследователями университета Карнеги — Меллона специалисты DARPA работают над технологией Reconfigurable Wheel-Track (RWT), которая позволяет прямо на ходу придавать движителям нужную форму – обычных шин или «гусениц». Как можно увидеть на видео ниже, переключение между режимами передвижения занимает всего две секунды.

Нечто подобное мы видели в комедийном боевике «Такси 3», но там автомобиль главного героя мог «переобуваться» только после полной остановки.

Одновременно с колесом-трансформером RWT американские военные показали и ряд других автомобильных разработок, включая встраиваемый в колесо электромотор для повышения скорости и маневренности и многорежимную подвеску Multi-mode Extreme Travel Suspension для быстрой езды по неровной дороге. Также известно, что DARPA заинтересована в разработке технологий информирования водителей с использованием виртуальной и дополненной реальности. Сообщается о некоем сенсорном и звуковом интерфейсах для быстрого построения и следования безопасному маршруту.

Колесо, способное на ходу менять форму, безусловно, выглядит впечатляющее, но в составе серийных внедорожников оно появится еще очень нескоро. На данный момент DARPA находится в середине второй фазы более широкой программы Ground X-Vehicle Technologies, частью которой является RWT и другие упомянутые в этой заметке технологии. Понятно, что для бронетранспортеров и прочей военной техники – это очень практичная технология, но военным сегментом ее область применения может и не ограничится. В данном случае все будет зависеть главным образом от стоимости подобного рода конструкции колес.

Источник: DARPA и Engadget