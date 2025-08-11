Новости Устройства 11.08.2025 comment views icon

Еще та "лопата": стекло Apple iPhone 17 Air в сравнении с остальной линейкой

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Еще та "лопата": стекло Apple iPhone 17 Air в сравнении с остальной линейкой

Ожидается, что приглашения на презентацию следующей серии iPhone 17 появятся уже в этом месяце, а само мероприятие состоится примерно через четыре недели. Одно из самых ожидаемых обновлений этого года — появление модели iPhone 17 Air, которая заменит iPhone 16 Plus и получит ультратонкий корпус.

Инсайдер Majin Bu опубликовал в X сравнительное фото защитного стекла для всех будущих моделей. Согласно ему, дисплей iPhone 17 Air по размеру оказывается почти посередине между 17 Pro и 17 Pro Max.

Изменение подхода к размерам экранов

В течение нескольких лет стандартные iPhone и модели Pro имели одинаковую диагональ дисплея, а версии Plus и Pro Max также делили одну размерную категорию. В серии iPhone 16 Apple уменьшила и без того тонкие рамки у 16 Pro и 16 Pro Max, что дало несколько дополнительных пикселей по сравнению с обычными моделями.

Теперь, после трех поколений Plus, выход iPhone 17 Air меняет привычную линейку. Ожидается, что новинка получит 6,6-дюймовый дисплей — немного меньше, чем 6,7-дюймовые экраны в iPhone 14/15/16 Plus. Все модели в новой серии будут иметь разные размеры дисплея:

  • iPhone 17 — 6,1 дюйма
  • iPhone 17 Pro — 6,3 дюйма (как у предшественника)
  • iPhone 17 Air — 6,6 дюйма (ультратонкий корпус)
  • iPhone 17 Pro Max — 6,9 дюйма (рекорд для iPhone)
Ще та "лопата": скло Apple iPhone 17 Air у порівнянні з рештою лінійки
Защитное стекло для разных моделей iPhone 17 / Majin Bu

Для тех, кто предпочитает самые большие экраны, Pro Max остается безоговорочным лидером. А фанатам формата «планшетофона» придется подождать еще год: первый складной iPhone, по слухам, будет иметь внутренний 7,58-дюймовый дисплей.

Похоже, что iPhone 17 Air ориентирован на тех, кто ценит компактность и легкость в сочетании с большой площадью экрана. Но есть нюансы. Разработчики упростили камеру. Новая модель получит лишь один основной модуль вместо тройной камеры в Pro-версиях. Следовательно, телефото модуля не будет. Также инженеры пустили под нож аккумулятор. Меньший корпус требует использования меньшей батареи, поэтому автономность может быть хуже Plus. По данным инсайдеров, Apple планирует выпустить официальный внешний аккумулятор-накладку, чтобы частично решить этот вопрос. Еще из странного называют нетипичное расположение фронтальной камеры.

В то же время Air может стать своеобразным «тестовым полигоном» для Apple перед выходом складного iPhone: компания отработает технологию сверхтонких корпусов, но уже в классическом формфакторе.

Источник: 9to5mac

Популярные новости

arrow left
arrow right
Google «засветил» всю линейку Pixel 10
NVIDIA RTX 5070 в процессоре ПК — Geekbench раскрывает GPU чипа N1X
Apple полностью обновила раздел батареи в iOS 26 — больше контроля и статистики
Утечки Samsung Galaxy S26: NFC именно там, где нужно, и обновление камеры Ultra
Трампофон: семья президента США запускает Trump Mobile и телефон T1
Apple сможет спасти производство Intel интересным способом
Мировой релиз OnePlus Nord 5 — исключительная селфи-камера и ИИ на базе Google Gemini от €449
Apple разозлила владельцев iPhone рекламой в Apple Wallet — приложение выдает оповещения с анонсом фильма «Формула-1»
Вышел Fairphone 6 — модульный смартфон за €600 получил систему аксессуаров
В ЕС начали «маркировать» смартфоны данными об энергоэффективности — один бренд вдвое выносливее, чем iPhone и Pixel
Докстанция превращает Apple Mac mini в винтажный Mac
Тиктокер пожертвовал Красному кресту кроссовки с Apple AirTag — он нашел их на секондхенде в Боснии
Вышел Nothing Phone (3) — четыре 50 МП камеры и новая фича Glyph Matrix за $800
Apple готовит свой ChatGPT, — Марк Гурман
Вышел складной Honor Magic V5 за $1250 — смартфон стал тоньше, а батарея больше
Apple Live Translation — в iOS 26 появился живой перевод сообщений и разговоров
Первый взгляд на 4-й сезон «Теда Лассо» — съемки официально стартовали
Меняйте пароли немедленно! Взломано 16 млрд аккаунтов Apple, Google, Facebook и других
Vivo Y400 5G появится в продаже 7 августа: защита IP69, 6000 мА-ч и 90 Вт зарядка за $250
Владельцы Pixel 6a получат от Google $150 за батарею — но не все
Google официально показал Pixel 10 Pro — неофициально появилось больше изображений линейки
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить