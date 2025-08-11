Еще та "лопата": стекло Apple iPhone 17 Air в сравнении с остальной линейкой

Ожидается, что приглашения на презентацию следующей серии iPhone 17 появятся уже в этом месяце, а само мероприятие состоится примерно через четыре недели. Одно из самых ожидаемых обновлений этого года — появление модели iPhone 17 Air, которая заменит iPhone 16 Plus и получит ультратонкий корпус.

Инсайдер Majin Bu опубликовал в X сравнительное фото защитного стекла для всех будущих моделей. Согласно ему, дисплей iPhone 17 Air по размеру оказывается почти посередине между 17 Pro и 17 Pro Max.

Изменение подхода к размерам экранов

В течение нескольких лет стандартные iPhone и модели Pro имели одинаковую диагональ дисплея, а версии Plus и Pro Max также делили одну размерную категорию. В серии iPhone 16 Apple уменьшила и без того тонкие рамки у 16 Pro и 16 Pro Max, что дало несколько дополнительных пикселей по сравнению с обычными моделями.

Теперь, после трех поколений Plus, выход iPhone 17 Air меняет привычную линейку. Ожидается, что новинка получит 6,6-дюймовый дисплей — немного меньше, чем 6,7-дюймовые экраны в iPhone 14/15/16 Plus. Все модели в новой серии будут иметь разные размеры дисплея:

iPhone 17 — 6,1 дюйма

iPhone 17 Pro — 6,3 дюйма (как у предшественника)

iPhone 17 Air — 6,6 дюйма (ультратонкий корпус)

iPhone 17 Pro Max — 6,9 дюйма (рекорд для iPhone)

Для тех, кто предпочитает самые большие экраны, Pro Max остается безоговорочным лидером. А фанатам формата «планшетофона» придется подождать еще год: первый складной iPhone, по слухам, будет иметь внутренний 7,58-дюймовый дисплей.

Похоже, что iPhone 17 Air ориентирован на тех, кто ценит компактность и легкость в сочетании с большой площадью экрана. Но есть нюансы. Разработчики упростили камеру. Новая модель получит лишь один основной модуль вместо тройной камеры в Pro-версиях. Следовательно, телефото модуля не будет. Также инженеры пустили под нож аккумулятор. Меньший корпус требует использования меньшей батареи, поэтому автономность может быть хуже Plus. По данным инсайдеров, Apple планирует выпустить официальный внешний аккумулятор-накладку, чтобы частично решить этот вопрос. Еще из странного называют нетипичное расположение фронтальной камеры.

В то же время Air может стать своеобразным «тестовым полигоном» для Apple перед выходом складного iPhone: компания отработает технологию сверхтонких корпусов, но уже в классическом формфакторе.

Источник: 9to5mac