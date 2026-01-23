Ещё одна игра ломает смартфон: вытащите кабель, чтобы выстрелить

Вышла мобильная игра Charchery, в которой выстрел из лука происходит только после того, как игрок резко выдергивает кабель зарядки со смартфона. Вся игровая механика построена на этом жесте, так что за несколько игровых сессий можно легко уничтожить не один реальный кабель.

Один из креативных способов по-новому почувствовать мобильные игры и пощекотать нервы игрокам — это испытать технику на прочность, использовать физические свойства смартфонов — например, в платформерах или «оригами» для складных устройств — либо задействовать дополнительный физический аксессуар, такой как зарядный кабель. Именно такую идею реализовал один разработчик в игре под названием Charchery: выстрел по цели возможен только после того, как вы подключите кабель к смартфону, а затем резко выдернете его. Это выглядит как неплохая тренировка для рук, но для комфортной игры понадобится несколько прочных кабелей. Таким образом, Charchery превращает обычную зарядку в расходный игровой ресурс и стирает грань между цифровым геймплеем и физическим износом реальных вещей.

Charchery — отнюдь не визуальный шедевр, однако это действительно креативный способ поиграть на смартфоне, правда, ценой ресурса зарядного кабеля. На платформе X пользователь rebane2001 представив свою новую разработку после того, как ранее создал игру Foldy Bird, где дисплей складного смартфона используется в качестве контроллера. Он отмечает, что вдохновлялся такими играми, как Defend Your Castle и Bowmaster Prelude, но подчеркивает, что Charchery — очень базовая по механике игра. Краткая демонстрация показана в видео: гуманоидные цели приближаются к лучнику, и можно предположить, что их количество бесконечно.

Стрелы «заряжаются» путем подключения кабеля к порту, а в момент, когда вы резко вытягиваете его, в цель выпускается одна стрела. Игру еще не тестировали масштабно, но среди показанных механик есть система комбо. Вероятно, в течение определенного лимита времени комбинации фиксируются и увеличивают общий счет, когда враги в конце концов переполняют экран. В то же время на видео видно, что зарядный кабель уже пострадал: его белая оболочка начала расходиться, что свидетельствует о достаточно жестком использовании аксессуара разработчиком.

Так что, и собственный кабель игрока вряд ли прослужит долго, если постоянно вставлять его в порт и резко выдергивать. Следовательно, если кто-то заинтересуется Charchery, ему придется приобрести достаточное количество запасных кабелей — желательно с нейлоновой оплеткой, которая отличается большей износостойкостью. Попробовать игру можно по ссылке: она работает в браузере, так что скачивать и устанавливать приложение не нужно. Правда, запустить Charchery на десктопе не получится — игра не распознает компьютер как смартфон.

Источник: Wccftech.com