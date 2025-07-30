Новости Устройства 30.07.2025 comment views icon

Это должна была сделать NVIDIA — вышел корпус ПК в стиле видеокарт Founders Edition

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Олексій Єрін

Автор новостей

Это должна была сделать NVIDIA — вышел корпус ПК в стиле видеокарт Founders Edition

Golden Field представила линейку новых корпусов в стиле видеокарт NVIDIA Founders Edition. На данный момент представлены две модели с довольно привлекательным ценником.

Главной особенностью новых корпусов Golden Field является передняя панель, дизайн которой напоминает системы охлаждения видеокарт NVIDIA RTX 40 и NVIDIA RTX 50 в референсном исполнении. Первая модель, Golden Field NANO, имеет размеры 378×220×459 мм. В нее можно установить до восьми 120-мм вентиляторов и одну 240-мм систему жидкостного охлаждения на верхней панели. Длина видеокарт поддерживается до 325 мм, блока питания — до 170 мм, а для процессорной системы охлаждения заявлена максимальная высота 174 мм.

Вторая модель, Golden Field LITE имеет существенно большие габариты: 471×220×459 мм и благодаря этому поддерживает до 12 вентиляторов 120 мм и 360-мм радиатор водяной системы охлаждения (сверху). Ограничение длины для установки видеокарт и блоков питания в LITE-версии составляет до 420 мм и 240 мм соответственно, а доступная высота для монтажа процессорного кулера такая же, как и у NANO-модели.

Це мала зробити NVIDIA — вийшов корпус ПК у стилі відеокарт Founders Edition
Золотое поле NANO / Wccftech

Оба корпуса совместимы с материнскими платами ATX, M-ATX и ITX, а базовые возможности для монтажа накопителей включают одно посадочное место для устройств 3,5″ и одно комбинированное 3,5″/2,5″.

Внешние порты на передней панели позволяют подключить одно устройство USB Type-C со скоростью до 10 Гбит/с, один USB-A 5 Гбит/с, один USB 2.0 и еще есть 3,5-мм аудио разъем. Подсветки нет ни у одной из моделей.

Цены на новинки уже известны и составляют $25 за Golden Field NANO и $30,5 за версию LITE. Также, судя по названиям корпусов, можно предположить, что в будущем может выйти и полноценная версия шасси.

Источник: Videocardz

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