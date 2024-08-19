«Это Galaxy Watch Ultra за $650»: странная форма отверстий часов Samsung расстраивает владельцев

Недавно Samsung выпустила умные часы Galaxy Watch7 и Ultra. Когда они появились у пользователей, качество исполнения некоторых экземпляров неприятно удивило.

Владельцы Galaxy Watch Ultra заметили странную форму отверстий на боковой части часов — там, где должны быть динамики. На первый взгляд, кажется, что они сделаны очень неаккуратно и не охватывают весь контур отверстия.

На Reddit и X Twitter появились сердитые сообщения, которые подкрепляются фото.

«Интересно, почему решетка динамика не вырезана до конца? Для чего это маленькое отверстие на Ultra?»

Другие пользователи вскоре начали обсуждать, что это может быть. Высказывались разные мнения: от «встроенного алкатестера» до вентиляционного отверстия для батареи и динамика Некоторые говорят, что это не то, о чем стоит беспокоиться.

«Это Galaxy Watch Ultra за 650 долларов. Это такая же отделка, которую вы получаете на клонах Apple Watch за 10 долларов от Temu».

Ранее пользователи Galaxy Watch Ultra заметили отслоение краски на некоторых часах. Дефект появился через несколько дней использования. Проблема касается моделей в цвете Titanium Gray — только они имеют покраску сзади. Младшая модель Galaxy Watch7 столкнулась с проблемой быстрой разрядки батареи во время использования. Некоторые пользователи сообщили о такой же проблеме и с Ultra.

Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra также критиковали из-за некоторого сходства с Apple Watch Ultra. По слухам, даже исполнительный председатель компании Ли Чжэ Ён был недоволен этим фактом.

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Источник: Cybernews

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