Краска на Samsung Galaxy Watch Ultra за более чем $600 отслаивается через несколько дней использования

Компания Samsung столкнулась с очередной проблемой качества своей продукции.

Недавно Samsung приостановила поставки Galaxy Buds 3 Pro из-за проблем с амбушюрами. На этот раз пользователи жалуются на отслоение краски на новых премиум-часах Galaxy Watch Ultra стоимостью $649. Проблема возникла всего через несколько дней после начала использования устройства.

Пользователь Reddit под ником bimmerb0ii поделился своим опытом. Он получил предварительно заказанные Galaxy Watch Ultra серого цвета 19 июля. Мужчина носил часы постоянно, даже во время сна. Однако уже через несколько дней, сняв устройство для зарядки, он заметил, что краска начала отслаиваться на задней части корпуса над нижним левым винтом.

Важно отметить, что проблема, кажется, ограничивается только серой (Titanium Gray) версией часов. Белые и серебряные модели имеют красочное покрытие только на безеле и частично на боковых поверхностях.

Пользователь обратился в текстовую поддержку Samsung. Компания посоветовала посетить авторизованный сервисный центр. Однако в центре не оказалось запасных частей для Galaxy Watch Ultra, поэтому работники порекомендовали позвонить в Samsung для замены устройства.

Процесс замены оказался сложным и длительным. Сначала компания предложила пользователю $22 компенсации, чтобы он оставил часы себе. После отказа от этого предложения Samsung предоставила инструкции по возврату и замене устройства, которые включали возврат неисправных часов, ожидание возмещения в течение двух недель, приобретение нового устройства по полной цене и повторное обращение в компанию для получения скидки до уровня цены предыдущего заказа.

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Источник: Gizmochina

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