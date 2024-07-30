У Samsung снова проблемы с батареями: новые Galaxy Watch7 слишком быстро разряжаются

Анонсируя Galaxy Watch7, компания Samsung хвасталась «новым уровнем автономной работы». Но опыт первых покупателей свидетельствует о другом.

Пользователи Reddit и форумов сообщества Samsung говорят о низком и худшем времени автономной работы, чем у моделей предыдущего поколения. Собственные тесты PhoneArena свидетельствуют, что новые умные часы обеспечивают чуть меньше одного дня работы от батареи.

«Они были полностью заряжены, и я использовал их с 6 утра. Сейчас почти 5 вечера… мой аккумулятор на 8 процентов. Это нормально? Я получил эти часы несколько дней назад», ─ написал пользователь Difficult_Reason_621 на страницах Reddit.

У пользователя JCinthehou3e было еще хуже:

«Я полностью зарядил свои 40-мм не-lte 7 в 19:30, пошел спать, а в 4:30 получил сигнал, что мои часы остались на 5%. Не выдержали даже ночи, чтобы мой будильник прозвенел в 6 утра».

Умные часы Galaxy Watch7 имеют совершенно новый чипсет Exynos W1000, изготовленный по современному 3-нм техпроцессу. Он должен быть намного эффективнее и должен обеспечивать значительно более длительное время автономной работы по сравнению с более старыми моделями.

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Что еще хуже, некоторые владельцы Galaxy Watch Ultra также сообщают о малом времени работы от батареи этой дорогой модели, которая должна работать по крайней мере 2 дня между зарядками.

Похоже, проблема заключается не в аппаратных компонентах, а в ошибке программного обеспечения, которая вызывает чрезмерную разрядку аккумулятора. Это хорошая новость, ведь исправить ее можно будет простым обновлением прошивки.

Участник корейского форума сообщества Samsung нашел ошибку, которая вызывает бешеную разрядку аккумулятора, и вскоре выйдет обновление программного обеспечения. А до тех пор можно воспользоваться советами других пользователей, чтобы увеличить время автономной работы новых умных часов Samsung. Некоторые пользователи говорят, что выключение постоянно активного обнаружения команды «Hey, Google» на Galaxy Watch значительно продлевает время работы батареи. Другие пользователи советуют отключить соединение Bluetooth.

Источник: phonearena